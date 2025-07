Fatalne wieści po meczu z Bułgarią, porażka to nie wszystko. Drugie dno spotkania z Francją

Tak źle za kadencji Nikoli Grbicia nie było jeszcze nigdy. Podczas trzeciego turnieju Ligi Narodów w Gdańsku "Biało-Czerwoni" po raz pierwszy pod jego rządami przegrali dwa mecze z rzędu, a co ważne, z rywalami, którzy zagrozić w teorii nam nie powinni.

Co prawda najpierw w środę udało zwyciężyć z Iranem 3:2, lecz następnego dnia nieoczekiwanie 1:3 wygrała z nami Kuba. Po dniu przerwy Polacy wrócili do gry z chęcią powrotu na zwycięską ścieżkę, lecz plany pokrzyżowała Bułgaria, która po tie-breaku pokonała nas 2:3.

Takie wyniki odebrały Polakom szansę na 2. miejsce w tabeli fazy zasadniczej LN, a w dodatku stracili przez nie mnóstwo punktów w rankingu FIVB. Spotkanie z Kubą poskutkowało stratą aż 14,06 pkt, natomiast mecz z Bułgarią 12,96 pkt. W ten sposób nasz dorobek z blisko 400 "oczek" zmniejszył się do "zaledwie" 369,13 pkt, co dalej pozwala prowadzić w tym zestawieniu.

Co więcej, gdy siatkarze Grbicia przegrywali, zwycięstwa odnosili nasi najwięksi rywale. W rankingu powoli zbliżała się do nas Francja, Brazylia czy Włochy. Przez to Polacy mają tylko pół punktu przewagi nad drugą Francją.

Mecz z Francją decydujący. Nikola Grbić musi działać

Co ciekawe, wicemistrzom olimpijskim z Paryża do rozegrania w tegorocznej fazie zasadniczej Ligi Narodów zostało ostatnie stracie, z właśnie wspomnianą Francją. Mecz ten będzie miał poza znaczenie na aż dwóch frontach. Pierwszy, to oczywiście tabela LN, bowiem Polacy w przypadku wygranej zajmą 3:0 lub 3:1 zajmą 3. miejsce.

Jeśli to jednak rywale zwyciężą, uplasują się przed nami, a co ważne awansują także w rankingu FIVB na pozycję lidera. Byłaby to pierwsza zmiana na tej pozycji od ponad trzech lat, gdy w 2022 roku pierwsze miejsce zaczęła okupować reprezentacja Polski.

W najgorszym przypadku (porażka Polski, wygrana Francji, Włoch i Brazylii) ekipa Nikoli Grbicia może spaść na dopiero 4. miejsce. Mecz Polska - Francja już w niedzielę o 20:30. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

