W gronie 30 zawodników powołanych w tym roku przez Nikolę Grbicia znalazło się aż siedmiu debiutantów, a część z nich wykorzystała swoją szansę. Kapitalnie spisywali się m.in. Maksymilian Granieczny i Jakub Nowak , których prawdopodobnie zobaczymy nie tylko podczas najbliższego turnieju Ligi Narodów w Gdańsku, do którego Serb zabrał już tylko 17 siatkarzy, ale też we wrześniowych mistrzostwach świata.

Polscy kibice muszą za to poczekać na pierwszy reprezentacyjny występ w sezonie Bartosza Kurka, który z powodu kontuzji nie zagra w Lidze Narodów. Pod jego nieobecność o miejsce w ataku będą rywalizowali Kewin Sasak i Bartłomiej Bołądź, z kolei w roli kapitana miał go zastąpić Aleksander Śliwka. Miał, bo jak poinformował Polski Związek Piłki Siatkowej we wtorek przed północą, przyjmującego również nie zobaczymy podczas turnieju w Gdańsku.