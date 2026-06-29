Ekstremalne zadanie polskich siatkarzy. Wilfredo Leon aż nie dowierzał

Już pierwszy mecz Wilfredo Leona w Gliwicach pokazał, ile z nim na boisku zyskuje reprezentacja Polski. Przyjmujący poprowadził zespół do wygranej 3:1 z Niemcami, zdobywając 17 punktów i biorąc na siebie ciężar gry w trudnych momentach.

Podobnie było w niedzielnym meczu z Argentyną. Leon znów szalał w ataku, ale również w polu zagrywki i bloku. Ostatecznie zdobył 28 punktów. Nie zgadza się jednak z tezą, że bez niego Polska nie wygrałaby z rywalami z Ameryki Południowej.

- Nie, ja tak nie myślę. Chłopaki dają sobie radę. Cieszę się, że dołączyłem do drużyny, jestem bardzo zadowolony, że trener mi pozwolił i mogłem jej pomóc. Ale to nie jest tak, że beze mnie nie dają rady. Dwa pierwsze mecze jednak też wygrali. To pokazuje, że oni też robią swoje - podkreśla przyjmujący reprezentacji Polski.

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W niedzielę "Biało-Czerwoni" przegrali tylko pierwszego seta. Za to historycznego, bo tak długo nie trwała jeszcze żadna partia w Lidze Narodów. Ostatecznie Argentyńczycy zwyciężyli 50:48, a set trwał aż 59 minut. Zwykle w takim okresie udaje się rozegrać dwie partie.

- Nie mam na to słów. Przegraliśmy, ale trudno: walka była, każdy to widział. Ale nikt z nas w trakcie nie myślał o tym, że to historyczny set. Po prostu bardzo chcieliśmy walczyć o każdą kolejną piłkę. W pewnym momencie mieliśmy to już po naszej stronie, ale jakoś nie poszło. Pierwszy set pokazał nam, że musimy zmienić parę rzeczy: lepsze wykończenie ataku, koncentracja na zagrywce czy w bloku. I później powolutku wracaliśmy, to spowodowało, że wygraliśmy - uważa Leon.

Akurat on w pierwszych dwóch setach był niezwykle mocno eksploatowany. W pierwszych dwóch setach to on był najczęstszym wyborem Marcina Komendy na rozegraniu - wykonał aż 30 ataków, 19 z nich zamieniając na punkty.

Z czasem jednak rozgrywający polskiej kadry nieco zmienił dystrybucję w ofensywie i Leon dotrwał do końca spotkania, opuszczając boisko tylko na krótką zmianę.

- Marcin sam powiedział mi po meczu: "Uff, jak widziałem ten pierwszy set, to zrozumiałem, że coś trzeba zmienić". I potem dostawałem już jedną, dwie piłki w secie - wskazuje przyjmujący.

Liga Narodów. Polscy siatkarze w ekstremalnych warunkach

As reprezentacji Polski już w pierwszych występach w kadrze tego lata musiał zmierzyć się więc z ekstremalnymi warunkami. Nie chodzi jedynie intensywność gry i to, jak długo trwał pierwszy set - cały mecz, choć tylko czterosetowy, ciągnął się dwie i pół godziny.

Leon zwraca też uwagę na falę upałów, jaka przetacza się przez Polskę. W weekend w kraju padały rekordy temperatury, a Górny Śląsk nie był na tym tle wyjątkiem.

- Zdecydowanie czuję w nogach te mecze. Akurat trafiliśmy, a ja szczególnie, na dwa mega gorące dni. Co mam powiedzieć, po meczu byłem cały mokry. Ustanowiłem w niedzielę swój rekord, jeśli chodzi o picie. Wypiłem około cztery butelki napojów. To jest niesamowite, normalnie wystarcza mi jedna, półtora butelki - przyznaje Leon.

Z Gliwic Damian Gołąb

Wilfredo Leon w otoczeniu kolegów z reprezentacji Polski VolleyballWorld materiały prasowe

Wilfredo Leon Artur Barbarowski East News

Wilfredo Leon i Bartłomiej Bołądź VolleyballWorld materiały prasowe





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