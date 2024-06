Duży znak zapytania, chodzi o Mateusza Bieńka. Siatkarz sam to wyznał

Nikola Grbić do szerokiej kadry reprezentacji Polski na tegoroczną Ligę Narodów powołał 30 siatkarzy, z czego na pierwszy turniej fazy zasadniczej do Antalyi zabrał 14 z nich. Później dokonał roszad w składzie, postawił m.in. na siatkarzy Jastrzębskiego Węgla, a także Marcina Janusza, Bartosza Kurka czy Łukasza Kaczmarka i do Fukuoki poleciał ponownie z 14 zawodnikami. Poważna zmiana w planach trenera nastąpiła dopiero przed ostatnią fazą zmagań w grupie.

