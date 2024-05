Serbski szkoleniowiec odniósł się też do postawy swoich zawodników. Na parkiecie po raz kolejny błysnął Bartłomiej Bołądź , który wyrasta na trzeciego atakującego w hierarchii kadry (po Bartoszu Kurku i Łukaszu Kaczmarku), świetnie spisał się również Bartosz Bednorz. To właśnie nazwiska tych dwóch siatkarzy wymienił Grbić, komplementując ich grę.

To już drugi dzień, kiedy Bołądź gra na bardzo wysokim poziomie. Niesamowity był też Bednorz. Mamy wielu zawodników, których mogę użyć i cieszę się, że są gotowi zagrać tak, jak dziś zrobił to właśnie Bednorz. Wysyłam graczom pewne sygnały i widzę, że oni je rozumieją. Potrafią wejść w trakcie meczu i odmienić grę mojego zespołu

Bartłomiej Bołądź zachwycił. Świetny występ siatkarza

Sam zainteresowany z pokorą podszedł do tego, jak zaprezentował się na parkiecie. 29-latek nie ma bowiem wątpliwości, że czeka go jeszcze dużo pracy. "Wiem, że w każdym elemencie muszę się poprawiać. Też i na zagrywce. Myślę, że jest ok, ale powinno być lepiej. I będę do tego dążył" - skwitował.