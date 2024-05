Czy plan miał być inny? Ciężko powiedzieć, trzeba spytać trenera. Wiemy o tym, że musimy być w każdym momencie gotowi do wejścia na boisko. Czy na podwójną zmianę, czy jeden do jednego, jak to było w pierwszym secie. Nie pozostaje nic innego, jak być dobrze rozgrzanym i gotowym na każdy moment

~ komentuje Bołądź.