Demolka w Lidze Narodów, potęga na kolanach. Polacy dostali wiadomość

Powoli dobiega końca faza zasadnicza siatkarskiej Ligi Narodów, która wyłoni siedmiu uczestników turnieju finałowego, jaki na przełomie lipca i sierpnia zostanie rozegrany w Chinach. Siedmiu, bo Chińczycy jako gospodarze mają już zagwarantowany udział w imprezie mimo że są jedną z najsłabszych drużyn w stawce.

15 lipca rozpoczęły się trzy równolegle rozgrywane turnieje: w Osace, Belgradzie i Chicago. W Stanach Zjednoczonych rywalizuje reprezentacja Polski, która na "dzień dobry" rozbiła w trzech setach Bułgarów. Ten mecz rozegrano w środowy wieczór czasu polskiego, kolejne spotkanie podopiecznych Nikoli Grbicia czeka w nocy z piątku na sobotę. Wtedy zmierzą się z Brazylijczykami, którzy przed rokiem wywalczyli brąz Ligi Narodów.

"Canarinhos" nie musieli tak długo czekać na swój drugi mecz. W środę wybiegli na parkiet kilka godzin po Polakach i spisali się bardzo dobrze, ograli 3:0 aktualnych mistrzów olimpijskich Francuzów. W kolejnym starciu czekała ich z kolei potyczka z gospodarzami imprezy, Amerykanami, którzy w pierwszym meczu ograli w trzech setach Chińczyków.

Liga Narodów siatkarzy. Deklasacja w starciu USA - Brazylia

Amerykanie od początku meczu dyktowali swoje warunki, to oni jako pierwsi odskoczyli na trzypunktowe prowadzenie (6:3) i długo nie dopuszczali Brazylijczyków do głosu. "Canarinhos" w końcu jednak doprowadzili do wyrównania (14:14), w końcówce byli nawet o krok od tego, by wypracować piłkę setową, bo prowadzili 23:22. Trzy kolejne punkty padły jednak łupem gospodarzy, którzy wygrali 25:23.

Drugi set już tak wyrównany nie był, reprezentacja USA wręcz deklasowała rywali, w pewnym momencie miała już 10 "oczek" więcej (17:7). Ekipie z Ameryki Południowej udało się odrobić część strat, ale Amerykanie i tak wygrali pewnie, 25:19.

Podopieczni Karcha Kiraylego spisywali się kapitalnie, a trzecia partia była już popisem w ich wykonaniu. Gospodarze turnieju od początku do końca seta byli ciągle na prowadzeniu, finalnie wygrali aż siedmioma punktami i przypieczętowali pewne zwycięstwo 3:0 (25:23, 25:19, 25:17).

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Z bardzo dobrej strony w tym spotkaniu pokazał się m.in. doskonale znany polskim kibicom za sprawą gry w Indykpolu AZS-ie Olsztyn i Asseco Resovii Rzeszów Torey DeFalco, który zakończył mecz z 19 punktami na koncie, w tym z siedmioma asami serwisowymi. W sumie jego drużyna odnotowała osiem asów.

"Myślę, że musimy priorytetowo potraktować jutrzejszy dzień wolny, odpocząć, zregenerować siły i przygotować się do jak najlepszej formy na kolejne dwa mecze" - komentował później przyjmujący cytowany przez oficjalną stronę amerykańskiej federacji.

Reprezentanci USA zaliczyli też aż 12 bloków punktowych, czym wysłali jasny sygnał do Polaków, z którymi zmierzą się na koniec turnieju w Chicago - będą bardzo niewygodnym rywalem.

"Biało-Czerwoni" z tego starcia mogą też wyciągnąć wiele wniosków na temat gry Brazylijczyków, którzy po raz kolejny pokazali (to była ich czwarta porażka), że są drużyną do pokonania. Na relację tekstową ze starcia podobiecznych Nikoli Grbicia z "Canarinhos" już teraz zapraszamy do Interii, początek meczu o godz. 3 czasu polskiego.





Liga Narodów. Belgia - Włochy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport