Decydujące chwile w Lidze Narodów. Wielcy rywale polskich siatkarzy pod ścianą

O ile polscy siatkarze o udział w turnieju finałowym Ligi Narodów nie muszą się martwić - są gospodarzami tej rywalizacji - o tyle grupa zespołów, które wciąż rywalizują o pierwszą ósemkę, jest całkiem duża. Siódmą Kanadą i trzynastą Holandię przed startem trzeciego tygodnia zmagań dzielą zaledwie cztery punkty . W czołowej ósemce nie ma aktualnie kilku uznanych drużyn, które dopiero będą walczyć o przepustkę do Polski.

Największym nieobecnym turnieju finałowego z pewnością byliby Amerykanie. Reprezentacja USA odpuściła pierwszy turniej Ligi Narodów, przyjeżdżając do Antalyi rezerwowym składem i przegrywając m.in. z Polską . W kolejnych zawodach trener John Speraw stawia już jednak na pierwszy garnitur i tak będzie również w Manili, gdzie rywalizuje drużyna USA - będzie szukać poprawy dwunastego miejsca w tabeli .

Liga Narodów siatkarzy 2024. Potęga drży o igrzyska

Miejsce tuż za czołową ósemką zajmują także Argentyńczycy i Serbowie. Obie te drużyny walczą jednak o coś więcej - kwalifikację na igrzyska olimpijskie. Przypomnijmy, że każdy mecz w Lidze Narodów to zysk lub strata punktów do rankingu FIVB. Wielkość zdobyczy zależy od pozycji rywala. A na podstawie tego zestawienia, po zakończeniu fazy interkontynentalnej, przydzielone zostaną ostatnie bilety do Paryża. Na razie zapewnili je sobie Włosi i Egipcjanie - jako najlepsza drużyna z Afryki - o włos od awansu są też Słoweńcy.