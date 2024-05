Wydawało się, że Polaków w Lidze Narodów nic nie będzie w stanie poruszyć. Jednocześnie większość fanów siatkówki wie, że ma to być przede wszystkim sprawdzian przed nadchodzącymi igrzyskami olimpijskimi, które są główną imprezą sezonu. Lepiej w takich warunkach sprawdzać formę wszystkich swoich siatkarzy niż skupiać się na grupie nielicznych. Według dziennikarza ze Słowenii, Bostjana Rebersaka, jeden z siatkarzy nie powinien być jednak już nigdy więcej wybierany do składu przez Nikolę Grbicia. Chodzi o Grzegorza Łomacza .

Grzegorz Łomacz nie dostał najlepszej oceny

"Na tej podstawie dobrze widać, że Marcin Komenda i Grzegorz Łomacz to nie są rozgrywający, którzy wypadną dobrze w zderzeniu z najlepszymi zespołami na świecie. Grbić powinien znaleźć kogoś innego do Marcina Janusza, może Jana Firleja po świetnym sezonie w Projekcie Warszawa. Przykro mi, ale Łomacz, którego trzyma się Serb, nie sięga najwyższego poziomu, to moja opinia " - zaznaczył.

Słoweniec sprowadza na ziemię

"Poziom, który można wyprodukować z takim zespołem z Polski i naszym składem Słoweńców, nigdy nie będzie taki sam. A Bołądź i Butryn to nie Kaczmarek i Kurek" - wyjaśnił. Dodał również, że widać, że Biało-Czerwoni podchodzą do Ligi Narodów bardziej jak do meczów towarzyskich, co może poskutkować gorszym ograniem najlepszych siatkarzy. Jak na razie nie wiadomo jeszcze, kogo Grbić zabierze ze sobą do Japonii. Wiadomo jednak, że szansę dostaną ci, którzy nie mieli okazji polecieć z drużyną do Turcji.