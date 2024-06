Czwartkowy mecz reprezentacji Bułgarii i Niemiec w Lidze Narodów był starciem ekip, które od początku tegorocznych rozgrywek zawodzą. Bułgaria dopiero mozolnie odbudowuje swoją pozycję w światowej czołówce i chociaż dysponuje utalentowanymi siatkarzami, to wciąż brakuje jej doświadczenia i ogrania na międzynarodowej arenie. A to sprawia, że dawny gigant siatkówki wciąż odstaje od najlepszych.

"Widać było, że dla niektórych z nas to były pierwsze oficjalne mecze w tym sezonie. Widać to było szczególnie w pierwszym secie, ale później opanowaliśmy emocje i naszą grę. Wyglądało to trochę lepiej, na tyle dobrze, by wygrać 3:1" - mówił kapitan kadry.