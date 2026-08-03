Reprezentacja Polski nie zawiodła pokładanych w niej oczekiwań i w wielkim finale siatkarskiej Lidze Narodów odwróciła losy rywalizacji z Amerykanami, pokonując ich po tie-breaku. Duży wkład w ten sukces miał m.in. Tomasz Fornal, który później otrzymał nagrodę dla MVP. W obronie dwoił się i troił Jakub Popiwczak, Nikola Grbić docenił z kolei Kamila Semeniuka i Wilfredo Leona, który pod koniec spotkania występował na pozycji atakującego.

"Pomogło to, jak zagrał Semeniuk, jak zagrał Leon. Zmienił rolę i zagrał w nowym miejscu. Kiedy mamy zawodników z taką jakością, łatwiej mi podejmować decyzje i przygotować zespół na każdy scenariusz" - komentował serbski szkoleniowiec.

Liga Narodów siatkarzy. Ireneusz Mazur pod wrażeniem pracy Nikoli Grbicia

Sam Grbić dużo ryzykował, postawienie na trzech przyjmujących w finałowej potyczce było pokerową zagrywką. Serb jednak już wcześniej pokazywał, że nie boi się stawiać na nowe rozwiązania, czego efektem było m.in. powołanie dla Bartłomieja Lemańskiego, który wrócił do kadry po kilku latach i z miejsca stał się jej ważnym ogniwem. Poza rosłym środkowym Serb stawiał też na debiutantów, a jednego z nich, Jakuba Majchrzaka, zabrał nawet na turniej finałowy.

Pod wrażeniem pracy naszego selekcjonera jest m.in. Ireneusz Mazur, który sam w przeszłości prowadził reprezentację Polski, pracował z nią w latach 1998-2000. Doświadczony trener w rozmowie z WP SportoweFakty prosto z mostu dał do zrozumienia, że o Grbiciu będziemy dyskutowali jeszcze przez długi czas.

"Rotowanie składem na najwyższym poziomie. Serb nie bał się zaryzykować. Mieszał młodość z doświadczeniem. Początkowo bazował głównie na młodszych i mniej doświadczonych Polakach. To było ryzykowne posunięcie. Nie wszystko widać gołym okiem. Grbicia manewry taktyczne będziemy wspominać przez lata" - zauważył.

A na tym nie koniec. Jak zauważył Mazur, Grbić wiele ryzykował, w przypadku niepowodzenia spadłaby na niego bowiem krytyka. Serb jednak dopiął swego, dzięki czemu z jego pracy mogą czerpać także inni szkoleniowcy.

Naraził się na krytykę w przypadku niepowodzenia, ale na końcu okazało się, że wiedział, co robi. Z kolei dla osób mojego pokroju, ze szkoły trenerskiej, jego zachowania i koncepcje to dodatkowe smaczki

Dla Grbicia triumf w Lidze Narodów to kolejny sukces odniesiony z polską kadrą. Serb "Biało-Czerwonych" prowadzi od 2022 roku, od tego czasu wywalczył wiele medali, w tym kilka złotych: trzy zwycięstwa w Lidze Narodów (2023, 2025 i 2026 rok) oraz mistrzostwo Europy (2023). We wrześniu stanie przed szansą na zdobycie kolejnego tytułu, Polacy pod jego wodzą będą bronili złota mistrzostw Europy.





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