Były selekcjoner siatkarzy wspomniał skandal sprzed lat. "Polska miała poważny problem"

Dla ukraińskiej siatkówki obecny sezon jest historyczny. Po raz pierwszy męska drużyna rywalizuje w Lidze Narodów, najbardziej prestiżowych corocznych rozgrywkach reprezentacyjnych. I już po dwóch turniejach fazy wstępnej ukraińscy siatkarze mogą być pewni, że w stawce 18 drużyn się utrzymają. Co więcej, mają szanse na udział w Final Eight w Ningbo w Chinach .

Po ośmiu meczach Ukraina ma bowiem na koncie pięć zwycięstw i zajmuje szóste miejsce w tabeli Ligi Narodów . Awans do turnieju finałowego uzyska osiem drużyn, ale że wśród nich będą gospodarze - aktualnie Chiny są w drugiej części tabeli - trzeba będzie zakończyć fazę wstępną w czołowej siódemce. Ukraina ma na to szanse, bo w tym sezonie pokonała już m.in. Japonię i USA , postawiła się też liderowi tabeli z Brazylii, przegrywając z nią dopiero po tie-breaku.

"Każdy, kto chce dołączyć do drużyny narodowej, będzie mile widziany. Każdy, kto ma problem, otrzyma moje dane kontaktowe i w miarę możliwości postaram się go rozwiązać. Siatkarze, którzy nie mogą lub nie chcą przyjechać, mają do tego pełne prawo.(...) Sytuacja ukraińskich zawodników jest jeszcze trudniejsza: od trzech lat trwa pełnoskalowa inwazja. Obrona ojczyzny piłką do siatkówki lub w okopie to obowiązek. Nie rozmawiałem z Ołehem Płotnickim. Przeczytałem jego oświadczenie o opuszczeniu reprezentacji" - opisuje sytuację Lozano, który jednak liczy na rozmowę z siatkarzem w przyszłości.