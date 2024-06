Podopieczni Tuomasa Sammelvuo najpierw po pięciosetowym boju pokonali Japończyków, a później rozbili Niemców prowadzonych przez Michała Winiarskiego . Tym samym wykonali duży krok w kierunku awansu do turnieju finałowego w Łodzi - przed starciem z "Canarihons", którzy zajmowali piąte miejsce w tabeli Ligi Narodów z 20 punktami na koncie, Kanadyjczycy zgromadzili 18 "oczek".

Kanadyjczycy plasowali się na szóstej pozycji i mieli aż cztery punkty przewagi nad Kubą, która znajduje się na dziewiątym, czyli ostatnim niepremiowanym grą w turnieju finałowym, miejscu. Starcie drużyny prowadzonej przez Sammelvuo z Brazylią zapowiadało się na wyrównany pojedynek dwóch mocnych zespołów, chociaż nieznacznym faworytem byli Brazylijczycy, którzy wprawdzie do piątku przegrali cztery spotkania, ale wciąż mają w swoich szeregach światowej klasy siatkarzy. A w tegorocznej edycji pokonali m.in. Polaków.

Liga Narodów siatkarzy. Wielkie emocje w meczu Kanada - Brazylia

Podopieczni Sammelvuo dobrze weszli też w drugiego seta, a po kilku akcjach prowadzili już 6:2. Brazylijczycy mieli problem z płynnością gry, chociaż atak ze środka Leala, który dał czwarty punkt (4:7) pokazał, że "Canarinhos" lada moment mogą wskoczyć na wyższy poziom. Kanadyjczycy jednak też odpowiadali w ataku, świetnie spisywał się Loeppky , przez co drużyna prowadzona przez byłego trenera ZAKSY Kędzierzyn-Koźle utrzymywała prowadzenie. I ostatecznie wygrała w secie (25:19).

Kanadyjczycy wprawdzie dobrą grę przeplatali błędami w zagrywce, ale utrzymywali poziom, który pomagał im trzymać rywali "na dystans". Do czasu - w końcówce dobrze w zagrywce i przyjęciu popracował Lucas, akcję atakiem zwieńczył Leal i Brazylijczycy doprowadzili do remisu 23:23. Ostatnie akcje należały jednak do Kanadyjczyków, którzy wygrali 26:24, a cały mecz 3:0 (26:24, 25:19, 26:24).