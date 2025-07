Bolesna porażka polskich siatkarzy, teraz taki przekaz. Gigant powraca

To właśnie z okazji półmetka rozgrywek były trener i zawodnik, a obecnie ekspert i komentator Polsatu Sport Jakub Bednaruk poprosił o komentarz polskich trenerów. Zapytał ich m.in. o to, który zespół w dotychczasowych ośmiu meczach zrobił na nich wrażenie.

"⁠Polska i Brazylia. Polska za to, że mimo personalnych zmian opiera grę na bardzo solidnym fundamencie gry w bloku i obronie, a do tego gramy bardzo efektywnie w ataku. Dobrze oceniamy sytuację, kiedy nabić, a kiedy uderzyć. To nie takie oczywiste. Brazylia, która jest również po kilku zmianach, ale zaczęła grać odważnie jak kiedyś, kopać na zagrywce i podoba mi się Cachopa, który chyba czuje więcej luzu bez oddechu Bruno na plecach" - wskazał cytowany przez polsatsport.pl Mieszko Gogol, który w ostatnich latach pracował w lidze japońskiej.