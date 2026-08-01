Bohater Amerykanów ruszył do sędziego. Trzeba było go trzymać

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Amerykanie stoczyli z Japończykami fascynujący bój, po którym wywalczyli awans do finału Ligi Narodów. Być może kluczowy dla przebiegu spotkania był zryw Jake'a Hanesa, który pozwolił drużynie objąć prowadzenie w czwartym secie - ostatecznie Amerykanie wygrali 3:2. Wcześniej niewiele brakowało jednak, by atakujący starł się z sędzią, interweniować musiał kolega z drużyny. W niedzielnym finale polscy siatkarze też będą musieli na Hanesa uważać. Transmisja meczu o złoto na antenach Polsatu Sport.

Jake Hanes w białym stroju z numerem 17 stoi z rozłożonymi ramionami, obok zawodnik USA z numerem 11 wskazuje palcem.
Jake Hanes to nieobliczalny siatkarz, który poprowadził USA do zwycięstwa w półfinaleVolleyballWorld materiały prasowe

Na taki mecz kibice czekali całą Ligę Narodów. Pięć setów rywalizacji Amerykanów z Japończykami przyniosło wszystko to, co sprawia, że fani kochają siatkówkę: efektowne ataki, mocne zagrywki i mnóstwo zwrotów akcji.

Reprezentacja USA drogę do finału miała więc najtrudniejszą z możliwych. Po wygranym pierwszym secie dała się przełamać Japończykom w drugim, a potem w trzecim. To właśnie wtedy panowania nad sobą o mało nie stracił Jake Hanes.

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Damian Gołąb

Niecodzienne sceny pod siatką. Kolega musiał przytrzymać Jake'a Hanesa

Mierzący 212 cm atakujący był jednym z bohaterów amerykańskiej drużyny w zwycięskim ćwierćfinale z mistrzami świata z Włoch. Z Japonią długimi fragmentami meczu nie szło mu jednak tak dobrze. Kiedy w trzeciej partii rywale zablokowali jego atak z prawego skrzydła, wściekły Hanes ruszył w kierunku arbitra.

Nie wiadomo, jak wszystko by się skończyło, gdyby nie Matthew Anderson. 39-letni siatkarz przytrzymał Hanesa, dzięki czemu amerykańska drużyna uniknęła karczemnej awantury, a może i kartek.

Tę partię Amerykanie przegrali, ale Hanes okazał się kluczowy w czwartym secie. Dał sygnał do ataku w polu zagrywki, notując dwa asy serwisowe. To właśnie wtedy jego zespół zyskał przewagę nad Japonią, a Hanes dołożył do niej jeszcze pięć punktów atakiem. Ostatecznie drużyna USA doprowadziła do tie-breaka.

W nim Hanes zdobył jeszcze trzy punkty, w całym meczu łącznie 24 - tyle samo co Anderson. To był najlepszy wynik sobotniego półfinału, żywiołowo reagujący zawodnik znów został jednym z bohaterów.

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Hanes potrafi zaskoczyć niekonwencjonalnym atakiem "z jednej nogi", posłać asa serwisowego czy zbić piłkę nad blokiem. W niedzielę polscy siatkarze z pewnością będą więc musieli zwrócić na niego uwagę. Zresztą wielu z nich dobrze go zna.

28-letni zawodnik w latach 2021-2024 grał w polskich klubach - najpierw w BBTS-ie Bielsko-Biała, potem w Cuprum Lubin. I choć pokazywał, że drzemie w nim potencjał, chyba niewielu spodziewało się, że uda się go wydobyć do tego stopnia, jaki pokazuje w narodowych barwach.

Hanes przeniósł się z Polski do Berlina, w najbliższym sezonie ma grać w Olympiakosie Pireus. To nie topowe kluby Europy, ale w Lidze Narodów Amerykanin gra świetnie. Tyle że kiedy 20 lipca przyszło mu mierzyć się z Polską w Chicago, zdobył tylko dziewięć punktów, a kadra USA przegrała z "Biało-Czerwonymi" 0:3.

Teraz obie drużyny spotkają się w finale Ligi Narodów. Początek meczu w niedzielę o godz. 13.30, transmisja na antenach Polsatu Sport, relacja tekstowa w Interia Sport.

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Zawodnik reprezentacji USA w czerwonym stroju z numerem 17 przygotowuje się do ataku nad siatką, podczas gdy rywal w białoczerwonej koszulce próbuje go zablokować rozpostartymi rękami.
Jake Hanes w meczu z Polską w ChicagoVolleyballWorld materiały prasowe
Siatkarz reprezentacji USA w białej koszulce z numerem 17 stoi na boisku podczas meczu, z widownią w tle i intensywnym oświetleniem sceny.
Jake HanesVolleyballWorld materiały prasowe
Siatkarz reprezentacji USA z numerem 17 wyraża silne emocje po udanej akcji podczas meczu, obok widoczny fragment zawodnika drużyny Włoch również w euforycznym geście.
Jake Hanes poprowadził USA do zwycięstwa z WłochamiVolleyballWorld materiały prasowe


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