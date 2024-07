Bartosz Kurek apeluje po medalu Ligi Narodów. Przestroga od kapitana kadry

Po wygranym 3:0 spotkaniu ze Słowenią w polskiej drużynie dominowały dobre nastroje. Polscy siatkarze zawiesili na swoich szyjach kolejny medal, znów udowodnili, że są w ścisłej światowej czołówce. W wypowiedziach wracali jednak również do przegranego półfinału z Francją - niektórzy, jak Tomasz Fornal, ponownie przyznali, że w boju o finał zawiedli .

Przestrzegam wszystkich przed tym, żeby te medale układać sobie w kategoriach, deprecjonować je. Mówić, która impreza jest ważniejsza, która mniej ważna. Mam nadzieję, że nie przyjdą już ciemne czasy polskiej siatkówki. Teraz są te złote i doceniajmy to, że te medale są seryjnie zdobywane

Kapitan reprezentacji Polski pokusił się też o ocenę tego, co było decydujące w meczu o brązowy medal . Polscy siatkarze zdominowali w nim rywali zagrywką i blokiem, którym zdobyli oszałamiające wręcz 17 punktów .

Ale atakujący dużą wagę przywiązuje również do podejścia polskiej drużyny do ostatniego meczu w Lidze Narodów.

"Myślę, że kluczowy był nasz mental . Wyszliśmy trochę bardziej zdeterminowani, żeby zdobyć ten brązowy medal. I myślę, że trochę fizyka. Mam ogromny szacunek do Słoweńców, że przez całą Ligę Narodów i od wielu lat grają jednym składem. Daje im to pewne atuty, ale w takich meczach jak ten zabiera trochę energii" - ocenia Kurek.

Grbić trzyma siatkarzy w niepewności. Nawet Kurek jest zmęczony

Kurek w spotkaniu ze Słowenią wrócił do składu po meczu przerwy. Zagrał w ćwierćfinale z Brazylią, potem opuścił jednak półfinał z Francją. W boju o finał trener Nikola Grbić postanowił przetestować w ataku Bartłomieja Bołądzia i Łukasza Kaczmarka .

Później atakujący jeszcze raz do tego nawiązał.

Jestem bardzo dumny z drużyny. Możemy różne rzeczy opowiadać i mówić, że wypieramy tę rywalizację z głowy, że nie myślimy o tej decyzji trenera, która jest niechybna. Ale nie grałem jeszcze tak ważnego turnieju, w takiej atmosferze. Tym bardziej wielki szacunek dla tej drużyny, ze potrafiła się zjednoczyć. (...) Jeżeli ja jestem zmęczony tym procesem, to wiem, że moi koledzy również