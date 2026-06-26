Awantura pod siatką w meczu Polaków. A teraz takie słowa Turka. "Faworyzowani"

Decyzje sędziów zawsze wywołują kontrowersje, ale w tegorocznej Lidze Narodów wokół interpretacji przepisów - w tym nowych regulacji testowanych w letnich rozgrywkach - dzieje się wyjątkowo dużo. Po porażce 2:3 z Polską na arbitrów narzekał choćby Emanuele Zanini, trener Belgów.

"Nowe reguły są testowane, ale zmieniają je każdego dnia. Wszystko zależy od sędziego. Muszą znaleźć jakieś porozumienie. Przysyłają mnóstwo maili, informacji, filmów. A na koniec i tak decydują po swojemu" - wypalił szkoleniowiec po spotkaniu w Gliwicach.

Mecz z Belgią był jednak jedynie przygrywką do tego, co działo się w trakcie spotkania Polski z Turcją. Przez pięć setów siatkarze gości kilka razy dyskutowali z arbitrem, mocno w protesty angażował się ich trener Slobodan Kovac.

Nikola Grbić wściekał się na sędziów meczu Polska - Turcja. Tłumaczy, skąd taka reakcja

Największa awantura pod siatką wybuchła jednak w początkowej fazie tie-breaka, przy stanie 4:3 dla Polski. Sędzia Dobromir Dobrew z Bułgarii przyznał wówczas kolejny punkt "Biało-Czerwonym". A potem rozpętały się dyskusje.

Po ataku Bartłomieja Lemańskiego piłka odbiła się najpierw od nogi jednego z tureckich siatkarzy, potem podbił ją drugi zawodnik. Zanim ostatecznie wylądowała na podłodze, sędzia przerwał akcję, dopatrując się kontaktu piłki z boiskiem. I to stało się zarzewiem sporu - bo challenge wykazał, że arbiter nie miał racji, a Turcy podbili piłkę zanim ta dotknęła podłoża.

Na wielkich ekranach w hali zaczęły wyświetlać się powtórki. Kiedy arbiter chciał zmienić decyzję, do stolika sędziowskiego ruszył Nikola Grbić. Selekcjoner polskiej kadry ostro protestował i pieklił się także pod słupkiem arbitra. Po spotkaniu wyjaśnił, skąd taka reakcja.

"To błąd sędziowski, bo on zareagował bardzo wcześnie. Piłka po obronie była poza grą, Turcy nie mogli już nią grać. I sędzia za szybko zagwizdał, że dotknęła parkietu, a tak się nie stało. Ale to jest jego błąd" - podkreśla Grbić.

"I ja na koniec mówię: czekaj, ale jest jeszcze zdrowy rozsądek. Jeśli ty zaakceptujesz challenge, to jest koniec! Challenge jest negatywny. Ale ja wiem, że piłka nie dotknęła parkietu. Tylko problem jest taki, że po tym kontakcie piłka poleciała tam, gdzie nikt nie mógł już grać. I to jest błąd, i dlatego to był problem. Ja cały czas krzyczałem: piłka była poza grą! Ale regulamin jest regulaminem" - dodaje selekcjoner polskiej kadry.

Kapitan Turków komentuje kontrowersje. "Czuliśmy, że będą nieco faworyzowani"

Piłka w momencie gwizdka sędziego rzeczywiście była tuż nad boiskiem i żaden z tureckich siatkarzy nie zabierał się nawet do jej przebicia na drugą stronę siatki. Arbiter ostatecznie wycofał się jednak z pierwotnej decyzji, odebrał punkt przyznany Polakom i zdecydował o powtórce akcji. A w niej turecki blok powstrzymał atak Aleksandra Śliwki i goście doprowadzili do remisu 4:4.

Ostatecznie Polska wygrała tę partię 15:11 i zamknęła mecz zwycięstwem. Po spotkaniu zapytaliśmy o kontrowersje z piątego seta również Murata Yenipazara, kapitana reprezentacji Turcji. Rozgrywający był przede wszystkim niepocieszony minimalną przegraną. Ale zwrócił też uwagę na to, jak jego zdaniem sędzia traktował jego drużynę oraz polskich siatkarzy.

"Grają we własnej hali, więc oczywiście z naszej strony czuliśmy, że będą nieco faworyzowani przez sędziów, abyśmy się trochę uspokoili. Dobrze to wykorzystali. Ale w tej jednej akcji mocno kłócili się z sędziami, by wyrwać nam punkt. Jestem naprawdę dumny ze swojej drużyny. Byliśmy tak blisko…" - zaznacza Yenipazar.

To Polacy wygrali 3:2 i mają na koncie już cztery wygrane w Lidze Narodów. Ale i Turcja za porażkę w tie-breaku otrzymuje punkt. Piątek dla obu drużyn jest dniem przerwy. W sobotę Polska wróci do gry meczem z Niemcami, a Turcja zagra z Argentyną. Transmisje na antenach Polsatu Sport, relacja tekstowa na Interia Sport.

Z Gliwic Damian Gołąb

Nikola Grbić Marcin Golba AFP

Murat Yenipazar VolleyballWorld materiały prasowe

Kadr z meczu Polska - Turcja VolleyballWorld materiały prasowe





Liga Narodów. Polska - Turcja. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport