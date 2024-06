Dla polskich siatkarzy, podobnie jak dla innych reprezentacji już zakwalifikowanych na igrzyska, turniej olimpijski w Paryżu będzie najważniejszą imprezą sezonu. Mecze Ligi Narodów są więc dla "Biało-Czerwonych" przede wszystkim okazją do umacniania pozycji w rankingu FIVB oraz do walki o uznanie w oczach Nikoli Grbicia. A ten na ostatni turniej rozgrywek wyselekcjonował 17 siatkarzy , co można uznać za sugestię, że to właśnie w tym gronie znajdzie się 12 zawodników, którzy pojadą na igrzyska. Trzynasty siatkarz zostanie z kolei włączony do kadry jako rezerwowy. Reklama

Powołania ogłoszone przez Serba wzbudziły spore poruszenie w mediach społecznościowych. Co ciekawe, w komentarzach zamieszczanych przez kibiców przewija się wątek głównie jednego zawodnika - wielu fanów wręcz nie dowierzało, że Grbić nie postawił na Jana Firleja , który bardzo dobrze spisywał się podczas meczów w Fukuoce i wyrastał na poważnego konkurenta Grzegorza Łomacza do miana "dwójki" na rozegraniu, gdzie prym wiedzie Marcin Janusz.

Sam szkoleniowiec w rozmowie z TVP Sport przyznał , że Firlej ma za sobą udany sezon klubowy, a podczas zgrupowania nie odstawał poziomem od Marcina Komendy, z którym ostatecznie przegrał rywalizację o walkę w składzie.

"Tak jak Janek miał za sobą dobre rozgrywki klubowe, tak miał je również Marcin Komenda. Widziałem u niego wiele poprawy. Do tego zagrał dobrze w Antalyi, a "Firu" (Firlej - przyp. red) miał małe problemy z ciśnieniem krwi. Zaczęliśmy to sprawdzać i nie było to nic poważnego, ale potencjalnie mogły go one "trzymać" nieco dłużej z dala od boiska" - wyjaśnił. Reklama

Nikola Grbić uzasadnia swoje wybory. Andrzej Wrona komentuje

Wypowiedzi Grbicia świadczą o tym, że Serb ponownie postanowił w mediach uzasadnić swoje wybory. Tak było również w kwietniu, gdy tłumaczył się, dlaczego nie powołał Rafała Szymury i Bartosza Kwolka . Tak działo się także w przypadku innych wyborów trenera, do czego dosadnie w serwisie X (dawny Twitter) odniósł się Andrzej Wrona.

Bołądź jedzie, bo miał dobry sezon. Komenda jedzie, bo miał dobry sezon. Firlej nie jedzie, bo miał dobry sezon. Łomacz jedzie, ale nie miał dobrego sezonu (choć w sumie indywidualnie trudno zmierzyć). Leon miał kontuzję i już wraca, więc jedzie. Bieniu miał kontuzję i już wraca, więc jedzie. Zator miał kontuzję i już wraca, więc jedzie. Firlej miał kontuzję, więc nie jedzie. Czego nie rozumiesz? ~ ironizował dzień po ogłoszeniu powołań.

Na wpis siatkarskiego mistrza świata z 2014 roku zareagował ekspert Polsatu Sport Jakub Bednaruk. "Przyjmuję z szacunkiem wszystkie decyzje Nikoli. On jest szefem, on decyduje i on odpowiada, ale niech już nie tłumaczy w prasie swoich decyzji" - napisał, na co odpowiedział Wrona. "No dokładnie o tym był ten wpis. Niech wybiera jak chce bo ci, których bierze wygrywają, ale niech nie uzasadnia" - zaapelował.



Nikola Grbić: Nie graliśmy dobrze w siatkówkę. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

