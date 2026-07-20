Amerykański siatkarz wypalił po meczu z kadrą Grbicia. Chodzi o polskich kibiców

W trakcie turnieju w Chicago reprezentacja Polski nie miała sobie równych. Siatkarze Nikoli Grbicia do USA lecieli jeszcze niepewni występu w turnieju finałowym Ligi Narodów, ale wzmocnieni wracającymi do gry Tomaszm Fornalem i Kamilem Semeniukiem. Amerykę Północną opuszczą z kompletem zwycięstw i drugim miejscem na koniec fazy zasadniczej.

Po wygranych z Bułgarią, Brazylią i Francją kropkę nad "i" postawili w ostatnim meczu z drużyną gospodarzy. Obie drużyny miały o co grać, stawką było uniknięcie mistrzów świata z Włoch w ćwierćfinale. I to Polacy w świetnym stylu rozbili rywali 3:0. A to wzbudziło szacunek nawet z ekipie z USA.

"Polska to zespół na wysokim poziomie, nie bez powodu jest pierwsza w rankingu. Pokazała głębię swojego składu: kiedy były potrzebne zmiany, wchodzili kolejni siatkarze światowej klasy. To był dla nas dobry sprawdzian. Nie było łatwo, ale na szczęście mamy swoje kolejne szanse w kolejnym tygodniu rozgrywek" - ocenił przed kamerą VolleyballWorld TV Micah Christenson, kapitan i rozgrywający amerykańskiej drużyny.

Polscy kibice zdominowali halę w Chicago. "Jakbyśmy grali u siebie"

Z USA polscy siatkarze wygrali jednak w wyjątkowych okolicznościach. Spotkanie kończące turniej z trybun obejrzało 7720 widzów. W hali w Chicago wcale nie dominowali jednak fani gospodarzy. Po raz kolejny na trybunach większość stanowili polscy kibice.

To oni byli głośniejsi od fanów gospodarzy, fetując kolejne udane akcje drużyny Grbicia. A polscy siatkarze po meczu mocno podkreślali, jak ważne było dla nich to wsparcie.

"Myślę, że jakieś 80 procent ludzi było z Polski. Dzięki nim byliśmy w stanie tak zagrać i odnieść takie zwycięstwo" - nie ma wątpliwości przyjmujący Wilfredo Leon.

"Graliśmy przy pełnej hali. I ja się czułem, jakbyśmy grali u siebie" - przyznaje środkowy Bartłomiej Lemański.

Liga Narodów siatkarzy. Kapitan Amerykanów ocenia Polskę i kibiców

W takiej sytuacji nieco dziwnie musieli się natomiast czuć Amerykanie. Rzadko zdarza się przecież, by w meczach we własnej hali przy swoich zagrywkach słyszeć gwizdy i widzieć publiczność wiwatującą po udanych zagraniach rywali. Christenson na pytanie o grę przed własną publicznością tylko się uśmiechnął.

"To był zdecydowanie mecz na wyjeździe, jak można było zobaczyć. Ale uwielbiamy mieć fanów na trybunach. Bez względu na to, gdzie gramy, bardzo doceniamy kibiców. Grać u siebie, gdzie mamy przyjaciół i bliskich, to coś wyjątkowego. A do tego inni Amerykanie przychodzą nas wspierać. Nie ma słów, by w wystarczający sposób im podziękować" - kwituje kapitan amerykańskiej drużyny.

Kolejne mecze Ligi Narodów i reprezentacja Polski, i USA rozegra już w Chinach. W Ningbo 29 lipca rozpocznie się turniej finałowy z udziałem siedmiu najlepszych drużyn fazy zasadniczej oraz gospodarzy. Rywalem "Biało-Czerwonych" w ćwierćfinale będzie Ukraina, Amerykanie zagrają z Włochami.

Polscy kibice w Chicago po raz kolejny nie zawiedli volleyballworld.com materiały prasowe

Polscy siatkarze znakomicie spisali się w Chicago VolleyballWorld materiały prasowe

Micah Christenson volleyballworld.com materiały prasowe





Stany Zjednoczone - Polska. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport