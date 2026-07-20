Amerykanie zareagowali. Grbić tłumaczy decyzję ws. Leona
Polscy siatkarze w znakomitym stylu skończyli fazę zasadniczą Ligi Narodów. W Chicago nie mieli sobie równych, na koniec turnieju rozbili 3:0 reprezentację USA. Zadowolenia nie kryje trener Nikola Grbić, choć ma jedno zastrzeżenie. - Mam nadzieję, że nie osiągnęliśmy pełni naszego potencjału już teraz, bo byłoby trochę za wcześnie - przyznał przed kamerą VolleyballWorld TV. Wytłumaczył też, dlaczego w trakcie meczu z USA zmienił Wilfredo Leona.
Najpierw polscy siatkarze bez straty seta rozbili Bułgarię i Brazylię. Potem błyskawicznie podnieśli się po przegranej partii z Francją, by wygrać z mistrzami olimpijskimi 3:1. A na dokładkę pokonali jeszcze w trzech setach gospodarzy z USA. Turniej Ligi Narodów w Chicago był popisem "Biało-Czerwonych".
Nikola Grbić, trener polskiej drużyny, tuż po spotkaniu skupił się jednak przede wszystkim na tym, co było dla jego siatkarzy najtrudniejsze. W rozegranym nocą z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego meczu z USA musieli bowiem odrabiać straty na początku trzeciego seta. Przegrywali już 1:6, a Serb zdecydował się ściągnąć z boiska Wilfredo Leona, dotąd czołową postać drużyny. Po meczu wskazał powód tego ruchu.
- Kiedy patrzymy na wynik, wydaje się, że było łatwo. Ale nie zaczęliśmy dobrze trzeciego seta. Po pierwsze, Amerykanie zaregowali, co jest normalne. Zaczęli mocno serwować, udało im się "zrzucić" Leona z boiska - podkreślił Grbić w pomeczowej rozmowe z VolleyballWorld TV.
Nikola Grbić wyjaśnia zmiany. "Dał nam stabilność w przyjęciu"
Leon już na początku seta popełnił dwa błędy w przyjęciu i zastąpił go Kamil Semeniuk. Triumfator tegorocznej Ligi Mistrzów pomógł uspokoić grę, a polski zespół zaczął odrabiać straty.
- Na początku trzeciego seta nie byliśmy nawet blisko naszej najlepszej dyspozycji. Wziąłem więc szybko czas, by uświadomić chłopaków, że rywale nie oddadzą nam niczego. Grają u siebie i jeśli zaczniemy od sześciopunktowej straty, trudniej będzie wrócić do meczu. Zaczęliśmy więc gonić, Semeniuk wszedł i dał nam stabilność w przyjęciu. Na szczęście udało nam się wrócić i wygrać - wskazuje Grbić.
Semeniuk zdobył dla Polski cztery punkty, zmieniony przez niego Leon 14. Selekcjoner w trakcie turnieju w Chicago miał na pozycji przyjmujących duże pole manewru, bo do jego dyspozycji byli już wszyscy najlepsi zawodnicy - również Tomasz Fornal, Aleksander Śliwka i Artur Szalpuk.
Liga Narodów siatkarzy. Nikola Grbić usatysfakcjonowany, ale... "Byłoby trochę za wcześnie"
Z niemal wszystkimi gwiazdami gotowymi do gry - poza wciąż pracującym nad powrotem do zdrowia Jakubem Kochanowskim - "Biało-Czerwoni" rozegrali zdecydowanie najlepszy turniej w fazie zasadniczej Ligi Narodów. Skończyli go z kompletem punktów i zakończyli rozgrywki na drugim miejscu w tabeli.
- To drużyna projektowana na końcówkę Ligi Narodów. Każdy z tych zawodników miał dużo wolnego, bo ma za sobą długi sezon w klubie. Zaczynaliśmy z młodszym zespołem. Z czasem w drużynie było coraz więcej "senatorów", najlepszych siatkarzy, którzy gwarantowali coraz wyższą jakość. Łatwo mi zarządzać taką drużyną - mówię im, co trzeba zrobić, a oni od razu to wykonują. Nie dają się ponieść emocjom, po prostu robią to, co trzeba. Stąd taki progres - zaznacza Grbić.
Nagrodą za świetną postawę jego drużyny w Chicago jest, przynajmniej teoretycznie, łatwiejsza droga do finału Ligi Narodów. Zwycięstwo z USA pozwoliło polskim siatkarzom uniknąć w ćwierćfinale mistrzów świata z Włoch, z którymi zagrają najwcześniej w meczu o medal. Turniej finałowy w Ningbo "Biało-Czerwoni" rozpoczną spotkaniem z Ukrainą, w ewentualnym półfinale będzie na nich czekać zwycięzca pary Turcja - Słowenia.
- Mam nadzieję, że nie osiągnęliśmy pełni naszego potencjału już teraz, bo byłoby trochę za wcześnie. Ale po takim turnieju, w którym przegraliśmy tylko seta, grając z bardzo silnymi drużynami, mogę być tylko usatysfakcjonwany - zaznacza Grbić.
Początek turnieju finałowego 29 lipca. Reprezentacja Polski broni złotego medalu sprzed roku.