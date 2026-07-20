Amerykanie zareagowali. Grbić tłumaczy decyzję ws. Leona

Najpierw polscy siatkarze bez straty seta rozbili Bułgarię i Brazylię. Potem błyskawicznie podnieśli się po przegranej partii z Francją, by wygrać z mistrzami olimpijskimi 3:1. A na dokładkę pokonali jeszcze w trzech setach gospodarzy z USA. Turniej Ligi Narodów w Chicago był popisem "Biało-Czerwonych".

Nikola Grbić, trener polskiej drużyny, tuż po spotkaniu skupił się jednak przede wszystkim na tym, co było dla jego siatkarzy najtrudniejsze. W rozegranym nocą z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego meczu z USA musieli bowiem odrabiać straty na początku trzeciego seta. Przegrywali już 1:6, a Serb zdecydował się ściągnąć z boiska Wilfredo Leona, dotąd czołową postać drużyny. Po meczu wskazał powód tego ruchu.

- Kiedy patrzymy na wynik, wydaje się, że było łatwo. Ale nie zaczęliśmy dobrze trzeciego seta. Po pierwsze, Amerykanie zaregowali, co jest normalne. Zaczęli mocno serwować, udało im się "zrzucić" Leona z boiska - podkreślił Grbić w pomeczowej rozmowe z VolleyballWorld TV.

Nikola Grbić wyjaśnia zmiany. "Dał nam stabilność w przyjęciu"

Leon już na początku seta popełnił dwa błędy w przyjęciu i zastąpił go Kamil Semeniuk. Triumfator tegorocznej Ligi Mistrzów pomógł uspokoić grę, a polski zespół zaczął odrabiać straty.

- Na początku trzeciego seta nie byliśmy nawet blisko naszej najlepszej dyspozycji. Wziąłem więc szybko czas, by uświadomić chłopaków, że rywale nie oddadzą nam niczego. Grają u siebie i jeśli zaczniemy od sześciopunktowej straty, trudniej będzie wrócić do meczu. Zaczęliśmy więc gonić, Semeniuk wszedł i dał nam stabilność w przyjęciu. Na szczęście udało nam się wrócić i wygrać - wskazuje Grbić.

Semeniuk zdobył dla Polski cztery punkty, zmieniony przez niego Leon 14. Selekcjoner w trakcie turnieju w Chicago miał na pozycji przyjmujących duże pole manewru, bo do jego dyspozycji byli już wszyscy najlepsi zawodnicy - również Tomasz Fornal, Aleksander Śliwka i Artur Szalpuk.

Liga Narodów siatkarzy. Nikola Grbić usatysfakcjonowany, ale... "Byłoby trochę za wcześnie"

Z niemal wszystkimi gwiazdami gotowymi do gry - poza wciąż pracującym nad powrotem do zdrowia Jakubem Kochanowskim - "Biało-Czerwoni" rozegrali zdecydowanie najlepszy turniej w fazie zasadniczej Ligi Narodów. Skończyli go z kompletem punktów i zakończyli rozgrywki na drugim miejscu w tabeli.

- To drużyna projektowana na końcówkę Ligi Narodów. Każdy z tych zawodników miał dużo wolnego, bo ma za sobą długi sezon w klubie. Zaczynaliśmy z młodszym zespołem. Z czasem w drużynie było coraz więcej "senatorów", najlepszych siatkarzy, którzy gwarantowali coraz wyższą jakość. Łatwo mi zarządzać taką drużyną - mówię im, co trzeba zrobić, a oni od razu to wykonują. Nie dają się ponieść emocjom, po prostu robią to, co trzeba. Stąd taki progres - zaznacza Grbić.

Nagrodą za świetną postawę jego drużyny w Chicago jest, przynajmniej teoretycznie, łatwiejsza droga do finału Ligi Narodów. Zwycięstwo z USA pozwoliło polskim siatkarzom uniknąć w ćwierćfinale mistrzów świata z Włoch, z którymi zagrają najwcześniej w meczu o medal. Turniej finałowy w Ningbo "Biało-Czerwoni" rozpoczną spotkaniem z Ukrainą, w ewentualnym półfinale będzie na nich czekać zwycięzca pary Turcja - Słowenia.

- Mam nadzieję, że nie osiągnęliśmy pełni naszego potencjału już teraz, bo byłoby trochę za wcześnie. Ale po takim turnieju, w którym przegraliśmy tylko seta, grając z bardzo silnymi drużynami, mogę być tylko usatysfakcjonwany - zaznacza Grbić.

Początek turnieju finałowego 29 lipca. Reprezentacja Polski broni złotego medalu sprzed roku.

Bartłomiej Bołądź i Nikola Grbić VolleyballWorld materiały prasowe

Nikola Grbić i Wilfredo Leon Piotr Matusewicz East News

Marcin Komenda i Kamil Semeniuk, mecz Polska - Brazylia volleyballworld.com materiały prasowe





Nikola Grbić: Mamy trudnych przeciwników, ale przyjechaliśmy najlepszym zespołem. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport