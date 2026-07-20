Amerykanie doigrali się. Polscy siatkarze rozbili giganta i dołożyli po meczu

"Wiele widziałem meczów, ale tak przyjemnie, jak patrzyło mi się, jak gaśnie uśmiech Micaha Christensona po pięciu akcjach, to dawno nie miałem" - te słowa, wypowiedziane pod adresem Marcina Komendy, wiele mówią o tym, jaki przebieg miało widowisko w Chicago.

Polscy siatkarze dali pokaz mocy. Komenda ocenił mecz z Amerykanami

W "Wietrznym Mieście" nasz zespół zdmuchnął z parkietu naszpikowaną gwiazdami reprezentację, a styl wygranej budził wielki podziw. Zwłaszcza, że rywal stroszył piórka, mając zamiar wyciągnąć ubiegłorocznych triumfatorów Ligi Narodów na głębie oceanu. Nic podobnego, scenariusz w tym meczu układał się tak, że to naszym rywalom szybko zrzedły miny.

- No tak, Stany Zjednoczone na pewno były bardzo pewne siebie przed meczem. Widać było dużo uśmiechu i luzu. Natomiast mecz pokazał, że cały czas trzeba być uważnym, bo przeciwnik może zaatakować, tak jak my to zrobiliśmy. Myślę, że mocno na nich siedliśmy od samego początku i widać było, że im gra się nie kleiła - mówił z zadowoleniem Marcin Komenda, obecnie absolutny szef na rozegraniu w talii trenera Grbicia.

- Oczywiście mieli swoje momenty, bo to są klasowi zawodnicy, ale myślę, że może oprócz początku trzeciego seta, to my kontrolowaliśmy przebieg meczu. I nie pozwoliliśmy im na dużo - przyznał siatkarz Bogdanki LUK Lublin.

Znamienne były reakcje powściągliwego w wyrażaniu emocji, także tych pozytywnych, Nikoli Grbicia. Gdy widział koncert w wykonaniu swoich podopiecznych, tym razem nawet jemu zdarzyło się klaskać w dłonie. Czy ktoś widział wcześniej tak zachowującego się Serba?

- Myślę, że naprawdę graliśmy mądrze taktycznie w bloku, zagrywce i w ataku kończyliśmy trudne piłki. Myślę, że trener cieszył się, bo wiedział, że to będzie trudny pojedynek. A tak naprawdę w żadnym secie nie graliśmy na przewagi, dość spokojnie wygrywaliśmy sety - podsumował przebieg spotkania Komenda.

Jednocześnie, jak przystało na klasowego zawodnika, już zaczął mówić o tym, co przed drużyną narodową. Zwłaszcza, że mówimy o reprezentacji, dla której tylko końcowe wygrane mają znaczenie.

- I to jest piękne, może napawać optymizmem przed finałami, ale garda pokory musi być cały czas z nami, bo każdy mecz układa się inaczej. Ukraińcy to też nieprzewidywalny rywal. Jeśli nie podejdziemy do tego meczu odpowiednio zmotywowani, to na pewno nie będzie łatwo. Spodziewam się trudnego pojedynku, cieszymy się z tego, co tu wykonaliśmy, ale jeszcze niczego nie wygraliśmy - postawił sprawę 30-letni Krakowianin.

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Od środy zespół już będzie stacjonował w Spale, bo cały czas trzeba pozostać na właściwym kursie. Bieżący tydzień będzie służył między innymi temu, by na spokojnie potrenować, trochę w Polsce, a trochę już w Chinach.

- Myślę, że treningi będą też dostosowane do tego, co tutaj przeszliśmy, a kawał serducha i hektolitry potu zostawiliśmy na boisku. A dzięki temu, że warunki w naszej reprezentacji są bardzo dobre, podróże też nie są aż tak ciężkie - zaznaczył Komenda.

Turniej finałowy odbędzie się w dniach 29 lipca - 2 sierpnia w chińskim Ningbo. Awans, poza Polską, uzyskały: Japonia, Słowenia, USA, Włochy, Turcja i Ukraina. Starcie Orłów z naszymi wschodnimi sąsiadami będzie miało rangę ćwierćfinału.

Marcin Komenda (z numerem 4.) w reprezentacji Polski volleyballworld.com materiały prasowe

Od lewej w bloku: Marcin Komenda, Bartłomiej Lemański i Wilfredo Leon volleyballworld.com PUSTE





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