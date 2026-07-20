Amerykanie doigrali się. Polscy siatkarze rozbili giganta i dołożyli po meczu
Za polskimi siatkarzami fantastyczny mecz przeciwko Stanom Zjednoczonym. Przewidywano, że gospodarze w Chicago mocno dadzą się we znaki Orłom Nikoli Grbicia, a tymczasem żaden set nie miał dramatycznej historii. "Biało-Czerwoni" w ostatnim meczu fazy zasadniczej Ligi Narodów rozbili potęgę 3:0 (25:20, 25:21, 25:19). Ręce same składały się do oklasków, co zdarzyło się nawet szkoleniowcowi naszej drużyny. Nic dziwnego, że po meczu w wybornym humorze był nasz rozgrywający Marcin Komenda.
"Wiele widziałem meczów, ale tak przyjemnie, jak patrzyło mi się, jak gaśnie uśmiech Micaha Christensona po pięciu akcjach, to dawno nie miałem" - te słowa, wypowiedziane pod adresem Marcina Komendy, wiele mówią o tym, jaki przebieg miało widowisko w Chicago.
Polscy siatkarze dali pokaz mocy. Komenda ocenił mecz z Amerykanami
W "Wietrznym Mieście" nasz zespół zdmuchnął z parkietu naszpikowaną gwiazdami reprezentację, a styl wygranej budził wielki podziw. Zwłaszcza, że rywal stroszył piórka, mając zamiar wyciągnąć ubiegłorocznych triumfatorów Ligi Narodów na głębie oceanu. Nic podobnego, scenariusz w tym meczu układał się tak, że to naszym rywalom szybko zrzedły miny.
- No tak, Stany Zjednoczone na pewno były bardzo pewne siebie przed meczem. Widać było dużo uśmiechu i luzu. Natomiast mecz pokazał, że cały czas trzeba być uważnym, bo przeciwnik może zaatakować, tak jak my to zrobiliśmy. Myślę, że mocno na nich siedliśmy od samego początku i widać było, że im gra się nie kleiła - mówił z zadowoleniem Marcin Komenda, obecnie absolutny szef na rozegraniu w talii trenera Grbicia.
- Oczywiście mieli swoje momenty, bo to są klasowi zawodnicy, ale myślę, że może oprócz początku trzeciego seta, to my kontrolowaliśmy przebieg meczu. I nie pozwoliliśmy im na dużo - przyznał siatkarz Bogdanki LUK Lublin.
Znamienne były reakcje powściągliwego w wyrażaniu emocji, także tych pozytywnych, Nikoli Grbicia. Gdy widział koncert w wykonaniu swoich podopiecznych, tym razem nawet jemu zdarzyło się klaskać w dłonie. Czy ktoś widział wcześniej tak zachowującego się Serba?
- Myślę, że naprawdę graliśmy mądrze taktycznie w bloku, zagrywce i w ataku kończyliśmy trudne piłki. Myślę, że trener cieszył się, bo wiedział, że to będzie trudny pojedynek. A tak naprawdę w żadnym secie nie graliśmy na przewagi, dość spokojnie wygrywaliśmy sety - podsumował przebieg spotkania Komenda.
Jednocześnie, jak przystało na klasowego zawodnika, już zaczął mówić o tym, co przed drużyną narodową. Zwłaszcza, że mówimy o reprezentacji, dla której tylko końcowe wygrane mają znaczenie.
- I to jest piękne, może napawać optymizmem przed finałami, ale garda pokory musi być cały czas z nami, bo każdy mecz układa się inaczej. Ukraińcy to też nieprzewidywalny rywal. Jeśli nie podejdziemy do tego meczu odpowiednio zmotywowani, to na pewno nie będzie łatwo. Spodziewam się trudnego pojedynku, cieszymy się z tego, co tu wykonaliśmy, ale jeszcze niczego nie wygraliśmy - postawił sprawę 30-letni Krakowianin.
Wszystko jasne, polscy siatkarze znają kolejnego rywala. Wielki bój w Lidze Narodów
Od środy zespół już będzie stacjonował w Spale, bo cały czas trzeba pozostać na właściwym kursie. Bieżący tydzień będzie służył między innymi temu, by na spokojnie potrenować, trochę w Polsce, a trochę już w Chinach.
- Myślę, że treningi będą też dostosowane do tego, co tutaj przeszliśmy, a kawał serducha i hektolitry potu zostawiliśmy na boisku. A dzięki temu, że warunki w naszej reprezentacji są bardzo dobre, podróże też nie są aż tak ciężkie - zaznaczył Komenda.
Turniej finałowy odbędzie się w dniach 29 lipca - 2 sierpnia w chińskim Ningbo. Awans, poza Polską, uzyskały: Japonia, Słowenia, USA, Włochy, Turcja i Ukraina. Starcie Orłów z naszymi wschodnimi sąsiadami będzie miało rangę ćwierćfinału.