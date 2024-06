Aleksander Śliwka zaskoczył Japończyków. Jego słowa wywołały poruszenie

Dla większości polskich siatkarzy rozgrywanie meczów w Japonii to egzotyka, z którą spotykają się tylko przez kilka dni w roku w czasie meczów reprezentacji Polski. Inaczej niedługo będzie z Aleksandrem Śliwką . Po sześciu sezonach w ZAKS-ie Kędzierzyn-Koźle przyjmujący przenosi się bowiem do ligi japońskiej , gdzie będzie grać w Suntory Sunbirds.

Nic więc dziwnego, że to właśnie Śliwka został poproszony do pomeczowego wywiadu, którego słuchali japońscy kibice. W trakcie wypowiedzi użył zwrotu po japońsku, czym wzbudził poruszenie na trybunach i aplauz wśród fanów z Azji .

Aleksander Śliwka skorzystał z podpowiedzi Bartosza Kurka. "Widać, że są szaleni"

- Naprawdę widać, że są szaleni na punkcie siatkówki . Bardzo miło widzieć ich radość, kiedy podchodzimy do nich, robimy zdjęcia, rozdajemy autografy. Naprawdę widać, że ta radość z bycia na meczach siatkarskich jest podobna jak w Polsce. W trochę inny sposób wyrażana, ale naprawdę to łączy oba kraje - uważa Śliwka.

29-letni przyjmujący jest jednym z polskich siatkarzy, którzy pozostali w kadrze Nikoli Grbicia po pierwszym turnieju Ligi Narodów w Antalyi. Zarówno selekcjoner, jak i sam zawodnik podkreślają, że Śliwka potrzebuje przed igrzyskami olimpijskimi sporo gry . Wraca bowiem do wysokiej formy po kontuzji, która na trzy miesiące wykluczyła go z gry w trakcie sezonu ligowego.

- Z meczu na mecz będzie to wyglądało coraz lepiej. Nikola jest bardzo wymagający wobec nas, ale to dobrze. Bo wie, że stać nas na wiele - i tylko popychając nas do naszych limitów będziemy w stanie się rozwinąć. To dobre podejście, mam nadzieję, że tendencję coraz lepszej gry będziemy utrzymywać - zaznacza Śliwka.