Polscy siatkarze na inaugurację tegorocznej Ligi Narodów w trzech setach ograli Amerykanów, później pokonali Kanadyjczyków (3:1) oraz poradzili sobie z Holendrami (3:0). Przed spotkaniem ze Słowenią było wiadomo, że czeka ich o wiele trudniejsze zadanie, ponieważ po drugiej stronie siatki stanęli zawodnicy, którzy również nie przegrali w Antalyi meczu. Co więcej, drużyna prowadzona przez Gheorghe Cretu wciąż walczy o kwalifikację do igrzysk, a mecz z liderami rankingu FIVB był dla niej idealną okazją do podreperowania swojego dorobku punktowego.

Reklama