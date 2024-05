Aleksander Śliwka już gotowy do gry. Przyznał, kiedy wrócił do kadry po ślubie

Aleksander Śliwka, przyjmujący reprezentacji Polski: Niezwykle się cieszymy, jesteśmy ogromnie dumni z możliwości reprezentowania biało-czerwonych barw przed najlepszymi kibicami na świecie. Na meczu kontrolnym pełny katowicki Spodek - to są rzeczy, które zapadną nam na długo w pamięci. Sam mecz nie był niestety w naszym wykonaniu najlepszym, na pewno mamy dużo do poprawy. Ale po to jest ten okres, który jest przed nami, aby bardzo ciężko pracować i nasza gra była z każdym dniem coraz lepsza.

Czy widzicie progres między tym, co było, kiedy zaczynaliście dwa tygodnie temu zgrupowanie w Spale, a tym, co jest teraz?

- Ciężko powiedzieć. To był pierwszy test, by zobaczyć, w którym miejscu jesteśmy. Ten mecz pokazał nam, że jeszcze nie jesteśmy w najlepszej dyspozycji, jaką możemy osiągnąć. Na pewno lepszą osiągniemy już w Antalyi, bo tam też czekają nas ciężkie spotkania.

- Na tę chwilę skupiam się wyłącznie na siatkówce. Moja żona również ma pełne skupienie na tym, aby spróbować zakwalifikować się do igrzysk olimpijskich. To była wspaniała, miła uroczystość. I dzień, który zapadnie nam w pamięci do końca życia, jako być może ten najpiękniejszy. Natomiast dzień później byliśmy już na zgrupowaniu i pracujemy dalej, bo to nasz pełen "fokus" w tym momencie.