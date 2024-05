Alarm przed meczem polskich siatkarzy. Nikola Grbić ma poważny ból głowy

Polscy siatkarze , podobnie jak nasze siatkarki, na pierwszy turniej tegorocznej Ligi Narodów udali się do tureckiej Antalyi. Tam na inaugurację fazy zasadniczej pewnie wygrali z Amerykanami, pokonując rywali w trzech setach . Duża w tym zasługa Aleksandra Śliwki, który z 13 "oczkami" na koncie był najlepiej punktującym polskim siatkarzem. Przyjmujący w rozmowie z Polsatem Sport przyznał później, że dobrze czuł się na boisku.

Nimir Abdel-Aziz już błysnął w Lidze Narodów. Ostrzeżenie dla Polaków

Co ciekawe, ten imponujący wynik i tak nie jest w przypadku Holendra rekordowy - podczas ubiegłorocznych mistrzostw Europy piłka po jednym z jego serwisów szybowała z prędkością 137 km/h. Przypomnijmy, że rekord świata należy do Wilfredo Leona, który zagrywał z prędkością 138 km/h.

Przed piątkowym meczem z Holandią Nikola Grbić z pewnością będzie miał duży ból głowy - jak zatrzymać Abdel-Aziza? Kluczowe bowiem będzie nie tylko dobre przyjęcie, ale też praca bloku, który będzie musiał solidnie się natrudzić, by powstrzymać świetnie dysponowanego siatkarza. O tym, czy ta sztuka uda się "Biało-Czerwonym", przekonym się już w piątek 24 maja. Początek meczu z Holandią o godz. 19 - transmisja spotkania będzie dostępna na antenie Polsatu Sport i w serwisie Polsat Box Go, a na relację tekstową z tego starcia zapraszamy do serwisu Interia Sport.