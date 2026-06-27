Alarm przed meczem polskich siatkarzy. Kadra Grbicia znowu zagrożona

Reprezentacja Polski pierwszy turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów rozegrała w Linyi, tam "Biało-Czerwoni" odnieśli dwa zwycięstwa i dwie porażki. W Gliwicach póki co są niepokonani, wprawdzie dopiero po tie-breakach, ale pokonali Belgów i Turków. W sobotnie popołudnie zmierzą się z Niemcami, a Nikola Grbić będzie musiał radzić sobie bez rozgrywającego Jana Firleja.

"Uraz wyklucza rozgrywającego reprezentacji Polski z dalszego udziału w rozgrywanym w Gliwicach turnieju. Na podstawie procedury zastępstwa medycznego w jego miejsce pojawi się Marcel Bakaj" - przekazał PZPS W komunikacie.

Uraz zawodnika PGE Projektu Warszawa to niejedyne zmartwienie serbskiego selekcjonera. Jego zawodnicy dalecy są od optymalnej dyspozycji, nawet w wygranych ostatnio spotkaniach wynik był "na styku". Ewentualne wpadki mogą być z kolei brzemienne w skutki, "Biało-Czerwoni" walczą bowiem nie tylko o awans do turnieju finałowego, ale też o utrzymanie pozycji lidera w rankingu FIVB. W obu tych zestawieniach poważne zagrożenie stanowią Włosi.

Liga Narodów siatkarzy. Włosi ograli Brazylię i naciskają na Polaków

Jeśli chodzi o sytuację w rankingu FIVB, to "Biało-Czerwoni" do meczu z Niemcami przystąpią jako pierwsza drużyna tego zestawienia. Z racji jednak, że w piątkowy wieczór Włosi w meczu na szczycie pokonali 3:1 Brazylijczyków, porażka 1:3 lub 0:3 z kadrą naszych zachodnich sąsiadów sprawi, że Polacy spadną na drugie miejsce w klasyfikacji, właśnie kosztem siatkarzy z Italii.

Polaków jednak póki co bardziej interesuje sytuacja w tabeli Ligi Narodów. A ta nie wygląda kolorowo. "Biało-Czerwoni" po meczu Włochów zostali zepchnięciu na ósme miejsce - Włosi z kolei z taką samą liczbą zwycięstw i z większą liczbą punktów przesunęli się na szóstą pozycję. Co to w praktyce oznacza?

W turnieju finałowym, który odbędzie się w dniach 29 lipca - 2 sierpnia w chińskim Ningbo, weźmie udział osiem drużyn. Siedem najwyżej sklasyfikowanych oraz Chińczycy, którzy będą pełnili rolę gospodarza. A to oznacza, że Polacy w zestawieniu, w którym w pierwszej kolejności uwzględniana jest liczba zwycięstw, a dopiero w drugiej zgromadzonych punktów, znaleźli się poza pozycją gwarantującą udział w finałach.

"Biało-Czerwoni" w Gliwicach zmierzą się jeszcze z Niemcami i Argentyńczykami, a jeśli chcą poprawić swoją sytuację, muszą oba spotkania wygrać. Szczególnie, że na trzeci i zarazem ostatni turniej fazy zasadniczej polecą do Chicago, gdzie czekają ich ciężkie starcia z Bułgarami, Brazylijczykami, Francuzami i Amerykanami.

Początek meczu z Niemcami już o godz. 17, na relację tekstową na żywo zapraszamy do Interii.





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