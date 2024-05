To właśnie podczas meczu wspomnianych drużyn doszło do absurdalnej wpadki jednego z siatkarzy. W trzecim secie, przy stanie 2:0 dla Japonii, do zagrywki poszedł Marko Ivović. I posłał serwis, który praktycznie nie zdarza się na takim poziomie rozgrywek. Serb "nie domknął" bowiem uderzenia, przez co piłka poleciała wysoko nad boiskiem i prawdopodobnie wylądowała na trybunach.