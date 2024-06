Absurdalna "nagroda" dla polskich siatkarzy. Rywale rozbici, a tu taka wiadomość

Jeśli nasi reprezentanci stracą miejsce w ścisłej czołówce zestawienia, a konkretnie będą zajmowali co najwyżej trzecie miejsce, podczas losowania grup do turnieju olimpijskiego nie będą rozstawieni. A to oznacza, że już w grupie mogą trafić np. na Francuzów, którzy rozstawienie otrzymają z racji pełnienia roli gospodarzy igrzysk.

Polacy z punktami w rankingu FIVB. Nieznaczny zysk "Biało-Czerwonych"

"Biało-Czerwoni" źle weszli w mecz, mylił się Tomasz Fornal, a współpraca rozgrywającego Marcina Janusza z Bartoszem Kurkiem pozostawiała wiele do życzenia, przez co nasi reprezentanci przegrali seta 21:25. Polacy rozkręcali się jednak z akcji na akcję i kolejne partie padły ich łupem - mecz zakończył się wynikiem 3:1 (21:25, 25:21, 25:19, 25:18). Podopieczni Grbicia tym samym objęli prowadzenie w tabeli Ligi Narodów i pozostaną na pierwszym miejscu co najmniej do środy, kiedy swoje mecze będą rozgrywali trzeci Słoweńcy oraz plasowani na czwartej pozycji Kubańczycy.