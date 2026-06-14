Kanadyjczycy bez żadnych kompleksów rozpoczęli zmagania w tegorocznej Lidze Narodów. W ubiegłym roku po wielu bezbarwnych występach skończyli na odległym 13. miejscu. Ich obecna dyspozycja sugeruje, że będą liczyli się w walce o awans do fazy play-off.

Zaczęli co prawda od porażki z Niemcami 2:3, ale już w drugim meczu sprawili ogromną niespodziankę, pokonując mistrzów olimpijskich - Francuzów 3:1. Godna pochwały była również ich postawa przeciwko reprezentacji USA.

Kanada zaskoczyła USA. Amerykanie bezradni na początku

Amerykanie w ostatnich latach regularnie ogrywali Kanadyjczyków. Nic więc dziwnego, że do sobotniego spotkania podchodzili w roli zdecydowanych faworytów. Kompletnie nie było tego widać w 1. secie.

Już od początku Kanadyjczycy wypracowali sobie wyraźną przewagę - 5:1, której nie roztrwonili już do końca. Amerykanie starali się gonić wynik, ale byli całkowicie bezradni. Skończyło się na 25:20. Brylował przede wszystkim Xander Wolf Wassenaar Ketrzynski, mający polskie korzenie.

Druga partia była już nieco bardziej wyrównana. Amerykanie zmotywowali się, choć dopiero pod koniec seta. Bo przez jego większość znó musieli gonic wynik. Z tą różnicą, że Kanadyjczycy roztrwonili prowadzenie, które w pewnym momencie wynosiło nawet osiem punktów. Było 15:7, a niedługo później 20:21.

Po pasjonującej końcówce, w której szala zwycięstwa przechylała się to raz na jedną, to na drugą stronę, lepsi okazali się ponownie Kanadyjczycy. Wygrali 35:33 i brakowało im już tylko seta do zwycięstwa, na które czekali od sierpnia 2024 roku.

Wraz z upływem czasu po siatkarzach z Kanady widać było coraz większe zmęczenie, a do głosu zaczęli częściej dochodzić Amerykanie. Rolę lidera wziął na siebie 20-letni Cole Hartke, który regularnie wbijał w parkiet potężne gwoździe. Między innymi dzięki jego postawie USA odskoczyło na 16:12.

Liga Narodów. Zwrot akcji w meczu Kanada - USA. Tie-break zdecydował

Kanadyjczycy straty odrobili i zrobiło się 23:23. Tym razem w końcówce więcej szczęścia mieli faworyci. Na przewagi wygrali 26:24, uciekając spod topora. Zamiast 3-0 było 2-1.

Co się odwlecze, to nie uciecze, chciałoby się powiedzieć, obserwując grę Kanadyjczyków na początku 4. seta. Po serii udanych akcji udało im się odskoczyć na 12:9, znów narzucając presję na rywali. W kluczowych momentach zabrakło im jednak zimnej krwii i Amerykanie odwrócili losy partii, triumfując 25:21.

Tie-break był już prawdziwym popisem mocy podopiecznych Karcha Kiraly'ego. Amerykanie zaczęli od 4:0, zapewniając sobie odrobinę komfortu w decydującej partii. Skończyło się na 15:11. Kanada wypuściła z rąk zwycięstwo i szansę na przełamanie fatalnej passy w starciach z tym rywalem.





USA - Niemcy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport