35:33 i wielki zwrot akcji w Lidze Narodów. Amerykanie się tego nie spodziewali

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Bardzo dobrze turniej Ligi Narodów rozpoczęli Kanadyjczycy. Podopieczni Dana Lewisa przegrali co prawda na start 2:3 z Niemcami, ale później pokonali 3:1. I po dwóch setach pachniało kolejną sensacją. Amerykanie byli bezradni, ale zdołali się podnieść i doprowadzić do tie-breaka. Z pewnością nie spodziewali się, że tak potoczy się ich bój z Kanadyjczykami.

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Amerykanie odwrócili losy meczu z Kanadyjczykamivolleyballworld.commateriały prasowe

Kanadyjczycy bez żadnych kompleksów rozpoczęli zmagania w tegorocznej Lidze Narodów. W ubiegłym roku po wielu bezbarwnych występach skończyli na odległym 13. miejscu. Ich obecna dyspozycja sugeruje, że będą liczyli się w walce o awans do fazy play-off.

Zaczęli co prawda od porażki z Niemcami 2:3, ale już w drugim meczu sprawili ogromną niespodziankę, pokonując mistrzów olimpijskich - Francuzów 3:1. Godna pochwały była również ich postawa przeciwko reprezentacji USA.

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Kanada zaskoczyła USA. Amerykanie bezradni na początku

Amerykanie w ostatnich latach regularnie ogrywali Kanadyjczyków. Nic więc dziwnego, że do sobotniego spotkania podchodzili w roli zdecydowanych faworytów. Kompletnie nie było tego widać w 1. secie.

Już od początku Kanadyjczycy wypracowali sobie wyraźną przewagę - 5:1, której nie roztrwonili już do końca. Amerykanie starali się gonić wynik, ale byli całkowicie bezradni. Skończyło się na 25:20. Brylował przede wszystkim Xander Wolf Wassenaar Ketrzynski, mający polskie korzenie.

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Druga partia była już nieco bardziej wyrównana. Amerykanie zmotywowali się, choć dopiero pod koniec seta. Bo przez jego większość znó musieli gonic wynik. Z tą różnicą, że Kanadyjczycy roztrwonili prowadzenie, które w pewnym momencie wynosiło nawet osiem punktów. Było 15:7, a niedługo później 20:21.

Po pasjonującej końcówce, w której szala zwycięstwa przechylała się to raz na jedną, to na drugą stronę, lepsi okazali się ponownie Kanadyjczycy. Wygrali 35:33 i brakowało im już tylko seta do zwycięstwa, na które czekali od sierpnia 2024 roku.

Wraz z upływem czasu po siatkarzach z Kanady widać było coraz większe zmęczenie, a do głosu zaczęli częściej dochodzić Amerykanie. Rolę lidera wziął na siebie 20-letni Cole Hartke, który regularnie wbijał w parkiet potężne gwoździe. Między innymi dzięki jego postawie USA odskoczyło na 16:12.

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Kanadyjczycy straty odrobili i zrobiło się 23:23. Tym razem w końcówce więcej szczęścia mieli faworyci. Na przewagi wygrali 26:24, uciekając spod topora. Zamiast 3-0 było 2-1.

Co się odwlecze, to nie uciecze, chciałoby się powiedzieć, obserwując grę Kanadyjczyków na początku 4. seta. Po serii udanych akcji udało im się odskoczyć na 12:9, znów narzucając presję na rywali. W kluczowych momentach zabrakło im jednak zimnej krwii i Amerykanie odwrócili losy partii, triumfując 25:21.

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Tie-break był już prawdziwym popisem mocy podopiecznych Karcha Kiraly'ego. Amerykanie zaczęli od 4:0, zapewniając sobie odrobinę komfortu w decydującej partii. Skończyło się na 15:11. Kanada wypuściła z rąk zwycięstwo i szansę na przełamanie fatalnej passy w starciach z tym rywalem.


USA - Niemcy. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

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