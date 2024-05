Do ciekawego starcia doszło już w drugiej kolejce spotkań - w czwartek Słowenia zmierzyła się z Francją . "Trójkolorowi", którzy z racji pełnienia roli gospodarza mają zapewniony udział w igrzyskach w Paryżu oraz rozstawienie podczas losowania grup turnieju olimpijskiego, Ligę Narodów mogą traktować jako element przygotowań do najważniejszej imprezy czterolecia. W zgoła odmiennej sytuacji są Słoweńcy.

Słowenia wygrała z Francją w Lidze Narodów

Słoweńcy już w pierwszym secie meczu z Francją pokazali, że bardzo poważnie podchodzą do meczów Ligi Narodów. Chociaż w ekipie "Trójkolorowych" pojawiły się takie gwiazdy, jak Jean Patry, który poprzedni sezon spędził w Jastrzębskim Węglu, Earvin N'Gapeth czy Trevor Clevenot , to nie przekładało się to na dobrą grę. Trzecia drużyna ostatnich mistrzostw Europy była skuteczniejsza w ataku i lepiej od rywali radziła sobie też w bloku, dzięki czemu pierwszą partię wygrała 25:18 , a ostatni punkt w secie "podarował" jej wspomniany Clevenot, który fatalnie przestrzelił atak z lewego skrzydła.

Dobra postawa w drugiej partii najwyraźniej podbudowała Francuzów, którzy dobrze weszli w trzeciego seta i szybko wypracowali trzy punkty przewagi (5:2). Słoweńcy od razu wzięli się za odrabianie strat i po asie serwisowym Gregora Ropreta doprowadzili do remisu 6:6. Set stał się bardzo wyrównany i obie ekipy grały punkt za punkt. W pewnym momencie wprawdzie Słoweńcy odkskoczyli na dwa "oczka (14:12), ale rywale szybko doprowadzili do remisu. O losach partii zdecydowała się wyrównana końcówka, w której górą byli Francuzi (25:23).

I chociaż coraz lepiej grał N'Gapeth, który błyszczał w ekipie mistrzów olimpijskich, to po wyrównanym początku czwartego seta coraz częściej do głosu zaczęli dochodzić Słoweńcy. W pewnym momencie prowadzili już pięcioma punktami (15:10) i nie pozostało im nic innego, jak utrzymać przewagę do końca. Tak też się stało - Francuzi często się gubili, co przy dobrej zagrywce rywali było wodą na młyn podopiecznych Cretu. I mimo zrywów "Trójkolorowych" w końcówce to Słoweńcy wygrali seta 25:21, a cały mecz 3:1 (25:18, 25:22, 23:25, 25:21).