25:13 w czwartym secie, później tie-break. Wielkie emocje w siatkarskiej Lidze Narodów

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Jeszcze w 2024 roku reprezentacja Kanady była liczącą się siłą w Lidze Narodów, wówczas zajęła piąte miejsce w fazie zasadniczej i pierwszy raz w historii zagrała w ćwierćfinale tych rozgrywek. Dwa lata później po blasku tej drużyny nie ma już śladu, podopieczni Daniela Lewisa notują wpadkę za wpadką, a w środowy poranek czasu polskiego znowu przegrali. W ich meczu nie brakowało emocji, czwarty set zakończył się nokautem, w tie-breaku toczyła się gra na przewagi.

article cover
Siatkarze reprezentacji Kanadyvolleyballworld.commateriały prasowe

Faza zasadnicza siatkarskiej Ligi Narodów wkracza w decydujący etap, na 15 lipca wyznaczono inaugurację trzech turniejów. Najlepsze reprezentacje świata rywalizują równolegle w Chicago, gdzie w środowy wieczór z Bułgarami zagrają Polacy, w Osace i Belgradzie.

Do Japonii przylecieli m.in. Kanadyjczycy i Argentyńczycy, którzy rozpoczęli zmagania od bezpośredniego starcia. Obie drużyny znajdują się "na musiku" i jeszcze przed meczem było jasne, że tylko siatkarski cud dałby im awans do turnieju finałowego, w którym poza gospodarzami, czyli Chińczykami, zagra siedem najwyżej sklasyfikowanych zespołów. A o układzie miejsc w końcowej tabeli będzie w pierwszej kolejności decydowała liczba zwycięstw - tych przed środowym starciem Argentyńczycy mieli na koncie zaledwie dwa, ich rywale jedno.

Zobacz również:

Nikola Grbić ma już w USA do dyspozycji niemal najsilniejszy skład
Liga Narodów siatkarzy

Polscy siatkarze staną na drodze wicemistrzów świata. Grbić ogłosił już przed meczem

Damian Gołąb
Damian Gołąb

Postawa obu ekip jest tym bardziej rozczarowująca, że mowa o drużynach, które potrafiły w Lidze Narodów zachwycać. Kanadyjczycy jeszcze dwa lata temu byli liczącą się siłą, fazę zasadniczą zakończyli wówczas na piątej pozycji i pierwszy raz w historii zagrali w ćwierćfinale rozgrywek. W tym wprawdzie przegrali z Japończykami, ale i tak pozostawili po sobie pozytywne wrażenie.

"Albicelestes" z kolei to brązowi medaliści igrzysk olimpijskich z Tokio, którzy w 2023 i 2024 roku grali w ćwierćfinałach Ligi Narodów. Przed rokiem zajęli z kolei dopiero 13. miejsce, a mistrzostwa świata zakończyli na etapie 1/8 finału. W trwającym sezonie dawna potęga nadal ma problemy, by wrócić do ścisłej czołówki.

Liga Narodów siatkarzy. Pięć setów w meczu Kanada - Argentyna

Mecz początkowo układał się po myśli siatkarzy z Ameryki Północnej, którzy przez większość pierwszego seta byli na prowadzeniu. Argentyńczycy postraszyli ich w końcówce, mieli nawet piłkę setową, jednak finalnie to podopieczni Daniela Lewisa wygrali 26:24. A w drugiej partii poszli za ciosem, nie dopuścili już do nerwowej końcówki, pewnie wygrali 25:22.

Kanadyjczycy nie bez powodów notują serię zwycięstw, w starciu z Argentyną pokazali, że nie są w stanie utrzymać poziomu na przestrzeni całego meczu. W trzecim secie prowadzili trzema punktami (13:10), ale szybko przewagę stracili, partię przegrali w stosunku 23:25. Później ich gra całkowicie się posypała, w czwartym secie ugrali zaledwie 13 punktów.

O losach spotkania przesądził tie-break, a w tym emocji nie brakowało, bo doszło do gry na przewagi. Ostatecznie górą byli siatkarze z Ameryki Południowej, którzy wygrali 19:17, a cały mecz 3:2 (24:26, 22:25, 25:25, 25:13, 19:17).

Argentyńczycy dzięki temu zwycięstwu poprawili swoją pozycję w tabeli, ale i tak są o krok od pożegnania z marzeniami o turnieju finałowym. Kanadyjczycy z kolei stracili już matematyczne szanse na awans, ponieważ na ten moment awans do turnieju finałowego daje pięć zwycięstw, a reprezentacja Kraju Klonowego Liścia ma na swoim koncie zaledwie jedno i trzy ostatnie mecze do rozegrania.

Zobacz również:

Reprezentacja Polski w siatkówce podczas igrzysk olimpijskich Paryż 2024
Reprezentacja siatkarzy

Podstawowy zawodnik reprezentacji Polski wykluczony z gry. Grbić oficjalnie potwierdza

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha


Szymon Jakubiszak: Jeśli zagramy swoją dobrą siatkówkę, powinniśmy wygrać z BułgariąPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja