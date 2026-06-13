Ukraina - Polska w Lidze Narodów siatkarzy 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 14 czerwca 2026 godz. 07:00
W niedzielę 14 czerwca reprezentacja Polski zmierzy się z Ukrainą w ostatnim meczu pierwszego turnieju Ligi Narodów siatkarzy w chińskim Linyi. Biało-Czerwoni będą chcieli zakończyć inauguracyjny tydzień rozgrywek mocnym akcentem i poprawić swój dorobek punktowy. Ukraińcy, prowadzeni przez dobrze znanego polskim kibicom Raúla Lozano, zapowiadają jednak twardą walkę. Zapowiada się interesujące starcie dwóch ambitnych zespołów, w którym nie zabraknie emocji i efektownych akcji przy siatce. Zapraszamy na relację na żywo.