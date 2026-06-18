Kobieca reprezentacja Brazylii przechodzi przez obecnie trwające rozgrywki siatkarskiej Ligi Narodów niczym burza. Zawodniczki z Ameryki Południowej jako jedyne w stawce wygrały wszystkie sześć spotkań. Inną drużyną, która może dołączyć do tego grona jest Japonia. Reprezentantki "kraju kwitnącej wiśni" to drugi i jednocześnie ostatni zespół z kompletem zwycięstw na swoim koncie. Jedyna różnica między tymi drużynami to jeden rozegrany mecz mniej na koncie Azjatek.

Starcie z Belgią już od samego początku zwiastowało bardzo wyrównany poziom z dużą ilością walki o każdy punkt. Dopiero w drugiej połowie pierwszego seta Brazylia odskoczyła na imponujące siedem punktów, jednakże tak dużej przewagi nie udało jej się utrzymać do samego końca. Belgijki pomimo wszelkich starań nadrobiły łącznie tylko dwa punkty, a pierwsza część zakończyła się wynikiem 20:25 na ich niekorzyść.

W drugim secie siatkarki z Europy nie pozwoliły swoim rywalkom na ponowną budowę tak dużej przewagi. Przez większość czasu goniły minimalnie różniący się na ich niekorzyść wynik, aż w końcu przy wyniku 19:19 ruszyły po zwycięstwo. Kluczowe w tej partii okazały się być Tea Radovic oraz Pauline Martin, które zdobyły po sześć punktów. Finalnie set zakończył się wynikiem 25:22, co oznaczało powrót do wyrównania w całym meczu.

Trzecia partia była dla kibiców obu reprezentacji istnym rollercoasterem emocji. Początkowo to Belgijki wyszły na prowadzenie, które straciły dopiero gdy na tablicy wyników pojawił się remis 11:11. Następnie z inicjatywą wyszły Brazylijki, doprowadzając do rezultatu 22:23. Kiedy większość myślała, że w tej partii jest już po wszystkim, Europejki ponownie odzyskały kontrolę nad grą, dzięki czemu wygrały 25:23.

Dotychczasowa walka musiała sprawić, że któraś z drużyn obniży poziom swojej gry i tak też stało się w czwartym secie - konkretnie przy wyniku 12:12. To właśnie wtedy reprezentację Belgii dopadła gorsza dyspozycja, której konsekwencją był tie-break.

Ostatnia część meczu miała swoją bohaterkę. Była nią Rosamaria Montibeller, która podczas trwania tie-breaka zdobyła pięć punktów. Dzięki skutecznej grze swojej atakującej reprezentacja Brazylii wygrała 15:13, triumfując tym samym w całym meczu 3:2.



