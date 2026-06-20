Zwycięstwo, a tu takie słowa Lavariniego. Podniósł alarm [WIDEO]

Polki rozpoczęły tegoroczną Ligę Narodów od turnieju w chińskim Nankinie. Wygrały tam trzy z czterech spotkań - 3:2 z Belgią, 3:0 z Czechami oraz 3:2 z Serbią. Jedynej porażki doznały w starciu z gospodyniami, przegrywając z Chinkami 1:3.

W drugim tygodniu rozgrywek podopieczne Stefano Lavariniego przeniosły się do Bangkoku. Na inaugurację bez większych problemów pokonały Bułgarię 3:0, a następnie wygrały z Ukrainą 3:1. Trzecim rywalem była reprezentacja Holandii. I tym razem Polki okazały się lepsze, zwyciężając 3:1.

Po meczu selekcjoner nie ukrywał jednak, że jego drużyna wciąż ma przestrzeń do poprawy. Szczególnie zwrócił uwagę na przebieg trzeciego seta, którego jego zawodniczki wyraźnie przegrały po dwóch bardzo dobrych partiach.

Reprezentantki Polski zgromadzone wokół Stefano Lavariniego Natalia Kolesnikova AFP

- Nie możemy zapomnieć o tym trzecim secie, bo to jest coś, nad czym pracujemy. Zaczynamy bardzo dobrze, pokazujemy niesamowitą jakość, ale kiedy prowadzimy jednym lub dwoma setami, musimy nauczyć się nadal naciskać i utrzymywać koncentrację - podkreślił Lavarini.

Szkoleniowiec zaznaczył, że rywalizacja z Holandią była wymagającym testem. Jego zdaniem to zespół dysponujący dużą jakością, szczególnie w szybkim ataku.

- To bardzo silna drużyna, grająca niezwykle szybko. W takich meczach nawet drobne zmiany robią ogromną różnicę. Po trzecim secie starałem się przypomnieć dziewczynom, na czym musimy się skupić i w jaki sposób zdobywać punkty, bo Holandia nigdy nie daje niczego za darmo - wyjaśnił trener.

Jak dodał, kluczowe było odbudowanie pewności siebie w ofensywie oraz powrót do poziomu koncentracji prezentowanego przez Polki w dwóch pierwszych odsłonach spotkania.

Przed Biało-Czerwonymi jeszcze jeden mecz w Bangkoku. Na zakończenie turnieju zmierzą się z Kanadą. Lavarini przyznał, że starcia z takimi zespołami mogą mieć duże znaczenie w kontekście dalszej rywalizacji.

Stefano Lavarini Marcin Golba AFP

- Rezultaty osiągane w meczach z takimi drużynami jak Holandia czy Kanada mogą być bardzo ważne. Musimy skupiać się na graniu naszej najlepszej siatkówki, ale również na charakterystyce przeciwnika. To zespoły dysponujące świetną zagrywką i szybkim atakiem - ocenił.

Włoski szkoleniowiec podkreślił, że na tym poziomie każdy rywal potrafi grać skutecznie w ofensywie, dlatego o końcowym wyniku często decyduje nastawienie i sposób podejścia do spotkania.

- Wiemy, że musimy wykonać kolejny krok do przodu. Tylko w ten sposób możemy dalej się rozwijać i osiągać jeszcze lepsze rezultaty - zakończył Lavarini.

Stefano Lavarini pozytywnie ocenia mecz Polska - Wietnam ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER Reporter

Mecz z Kanadą będzie dla Polek ostatnim występem podczas turnieju w Bangkoku. Ewentualne zwycięstwo pozwoliłoby Biało-Czerwonym umocnić swoją pozycję w czołówce tabeli Ligi Narodów.



