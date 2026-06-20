Zwycięstwo, a tu takie słowa Lavariniego. Podniósł alarm [WIDEO]
Reprezentacja Polski świetnie radzi sobie w tegorocznej edycji Ligi Narodów siatkarek. Biało-Czerwone kontynuują zwycięską serię podczas turnieju w Bangkoku, gdzie w swoim trzecim meczu pokonały Holandię 3:1. Mimo wygranej trener Stefano Lavarini po spotkaniu zwrócił uwagę na element, nad którym jego zespół wciąż musi pracować.
Polki rozpoczęły tegoroczną Ligę Narodów od turnieju w chińskim Nankinie. Wygrały tam trzy z czterech spotkań - 3:2 z Belgią, 3:0 z Czechami oraz 3:2 z Serbią. Jedynej porażki doznały w starciu z gospodyniami, przegrywając z Chinkami 1:3.
W drugim tygodniu rozgrywek podopieczne Stefano Lavariniego przeniosły się do Bangkoku. Na inaugurację bez większych problemów pokonały Bułgarię 3:0, a następnie wygrały z Ukrainą 3:1. Trzecim rywalem była reprezentacja Holandii. I tym razem Polki okazały się lepsze, zwyciężając 3:1.
Po meczu selekcjoner nie ukrywał jednak, że jego drużyna wciąż ma przestrzeń do poprawy. Szczególnie zwrócił uwagę na przebieg trzeciego seta, którego jego zawodniczki wyraźnie przegrały po dwóch bardzo dobrych partiach.
- Nie możemy zapomnieć o tym trzecim secie, bo to jest coś, nad czym pracujemy. Zaczynamy bardzo dobrze, pokazujemy niesamowitą jakość, ale kiedy prowadzimy jednym lub dwoma setami, musimy nauczyć się nadal naciskać i utrzymywać koncentrację - podkreślił Lavarini.
Szkoleniowiec zaznaczył, że rywalizacja z Holandią była wymagającym testem. Jego zdaniem to zespół dysponujący dużą jakością, szczególnie w szybkim ataku.
- To bardzo silna drużyna, grająca niezwykle szybko. W takich meczach nawet drobne zmiany robią ogromną różnicę. Po trzecim secie starałem się przypomnieć dziewczynom, na czym musimy się skupić i w jaki sposób zdobywać punkty, bo Holandia nigdy nie daje niczego za darmo - wyjaśnił trener.
Jak dodał, kluczowe było odbudowanie pewności siebie w ofensywie oraz powrót do poziomu koncentracji prezentowanego przez Polki w dwóch pierwszych odsłonach spotkania.
Przed Biało-Czerwonymi jeszcze jeden mecz w Bangkoku. Na zakończenie turnieju zmierzą się z Kanadą. Lavarini przyznał, że starcia z takimi zespołami mogą mieć duże znaczenie w kontekście dalszej rywalizacji.
- Rezultaty osiągane w meczach z takimi drużynami jak Holandia czy Kanada mogą być bardzo ważne. Musimy skupiać się na graniu naszej najlepszej siatkówki, ale również na charakterystyce przeciwnika. To zespoły dysponujące świetną zagrywką i szybkim atakiem - ocenił.
Włoski szkoleniowiec podkreślił, że na tym poziomie każdy rywal potrafi grać skutecznie w ofensywie, dlatego o końcowym wyniku często decyduje nastawienie i sposób podejścia do spotkania.
- Wiemy, że musimy wykonać kolejny krok do przodu. Tylko w ten sposób możemy dalej się rozwijać i osiągać jeszcze lepsze rezultaty - zakończył Lavarini.
Mecz z Kanadą będzie dla Polek ostatnim występem podczas turnieju w Bangkoku. Ewentualne zwycięstwo pozwoliłoby Biało-Czerwonym umocnić swoją pozycję w czołówce tabeli Ligi Narodów.