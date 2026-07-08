Zwycięska passa Amerykanek trwa. Pewny triumf w Lidze Narodów [WIDEO]

Po krótkiej przerwie powróciły zmagania Ligi Narodów siatkarek. W pierwszym spotkaniu turnieju reprezentacja Polski zmierzyła się z Turcją. Choć początek meczu zapowiadał wyrównaną rywalizację, to po kilku błędach "Biało-Czerwonych" inicjatywę szybko przejęły rywalki.

Podopieczne Stefano Lavariniego zdołały odpowiedzieć w drugiej partii, doprowadzając do remisu w całym spotkaniu. W kolejnych setach skuteczniejsze były jednak Turczynki, które wykorzystały swoje szanse i zwyciężyły 3:1. Dla reprezentacji Polski była to trzecia porażka w tegorocznej edycji Ligi Narodów.

Swoje spotkanie rozegrały również Belgijki, które zmierzyły się z reprezentacją Dominikany. O losach tego pojedynku musiał zadecydować tie-break, w którym lepsze okazały się zawodniczki z Belgii.

Liga Narodów siatkarek. Kolejne zwycięstwo Amerykanek

Pewną wygraną zanotowała natomiast reprezentacja Stanów Zjednoczonych. Amerykanki w swoim pierwszym meczu turnieju w Japonii zmierzyły się z Tajlandią. Spotkanie początkowo było wyrównane, a w pierwszym secie to Tajki jako pierwsze wyszły na niewielkie prowadzenie. Amerykanki szybko jednak odrobiły straty, przejęły kontrolę nad grą i stopniowo budowały przewagę. Ostatecznie wygrały pierwszą partię 25:21.

W drugiej odsłonie siatkarki USA zdecydowanie szybciej narzuciły własne tempo. Dzięki skutecznym akcjom zdołały wypracować aż osiem punktów przewagi (16:8), co pozwoliło im spokojnie zakończyć seta wynikiem 25:18.

W trzeciej partii Tajlandia ponownie próbowała zaskoczyć rywalki i rozpoczęła od prowadzenia 4:1. Amerykanki szybko odrobiły straty i po raz kolejny przejęły inicjatywę. Set zakończył się ich zwycięstwem 25:20, a całe spotkanie wynikiem 3:0.

Skrót meczu oraz najważniejsze akcje można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych od początku turnieju prezentuje bardzo wysoki poziom. Amerykanki poniosły do tej pory tylko jedną porażkę - na początku czerwca przegrały z Kanadą w trzech setach. W pozostałych ośmiu spotkaniach odniosły zwycięstwa, a sześć z nich zakończyły bez straty seta.

Kolejnym rywalem Amerykanek będą reprezentantki Polski. Podopieczne Stefano Lavariniego czeka więc bardzo trudne zadanie. Początek spotkania zaplanowano na czwartek o godzinie 6:00 czasu polskiego. Transmisja dostępna będzie na sportowych kanałach Polsatu Sport.

Siatkarki reprezentacji Stanów Zjednoczonych volleyballworld.com materiały prasowe

Mecz USA - Serbia w siatkarskiej Lidze Narodów volleyballworld.com materiały prasowe

Siatkarki reprezentacji USA volleyballworld.com materiały prasowe



