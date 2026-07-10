Liga Narodów siatkarek. Ukraina - Dominikana. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Zwroty akcji w Lidze Narodów. Tie-break rozstrzygnął losy meczu [WIDEO]

Ukrainki były o krok od odwrócenia losów spotkania z Dominikaną, choć przegrywały już 0:2 w setach. Ostatecznie jednak to siatkarki z Dominikany cieszyły się ze zwycięstwa po zaciętym tie-breaku. Zobacz skrót meczu i najlepsze akcje spotkania.

Kolejny turniej Ligi Narodów siatkarek powoli dobiega końca. Piątkowe zmagania rozpoczęło spotkanie reprezentacji Stanów Zjednoczonych z Turcją. O zwycięstwie Amerykanek zadecydował dopiero tie-break.

Jako drugie na parkiet wyszły reprezentacje Ukrainy i Dominikany. Także w tym meczu nie zabrakło emocji, ponieważ do wyłonienia zwyciężczyń potrzebnych było aż pięć setów.

Zobacz również:

Liga Narodów siatkarek. USA - Turcja. Skrót meczu. WIDEO
Liga Narodów siatkarek

Pięć setów na otwarcie dnia. Wicemistrzynie olimpijskie górą [WIDEO]

Liga Narodów siatkarek. Tie-break rozstrzygnął mecz Ukraina - Dominikana

Dominikanki bardzo dobrze rozpoczęły spotkanie. W dwóch pierwszych setach stopniowo budowały przewagę, seryjnie zdobywając punkty i nie pozwalając rywalkom na rozwinięcie skrzydeł. Partie zakończyły się ich pewnymi zwycięstwami 25:17 i 25:16.

Trzeci set początkowo również układał się po myśli Dominikany. Najwyższa przewaga wynosiła cztery punkty, jednak przy stanie 14:14 Ukrainki doprowadziły do remisu. Od tego momentu przejęły inicjatywę, utrzymały niewielkie prowadzenie do końca i zwyciężyły 25:22, przedłużając swoje szanse na wygraną.

Gwiazda Lavariniego w strasznym stanie. Koszmar wisiał w powietrzu, tego było za wiele

W czwartej odsłonie Ukrainki poszły za ciosem. Już na początku objęły prowadzenie 5:1 i konsekwentnie powiększały przewagę. Mimo prób odrabiania strat przez Dominikanki, różnica momentami wynosiła aż osiem punktów. Ostatecznie Ukraina wygrała seta 25:19, doprowadzając do tie-breaka.

Decydująca partia od początku była bardzo wyrównana. Obie drużyny wymieniały się prowadzeniem, a końcówka dostarczyła ogromnych emocji. Dominikanki jako pierwsze zbudowały niewielką przewagę, jednak Ukrainki zdołały wyrównać przy stanie 13:13. Dwa ostatnie punkty padły jednak łupem reprezentacji Dominikany, która wygrała tie-break i całe spotkanie 3:2.

Świętowanie Rosjan przerwane. Powrót zagrożony. To on im może przeszkodzić

Skrót meczu oraz najlepsze akcje można zobaczyć w załączonym materiale wideo. Transmisje spotkań Ligi Narodów dostępne są na sportowych kanałach Polsatu Sport, a najważniejsze relacje i wiadomości można śledzić w serwisie Interia Sport.

Zobacz również:

Siatkarki reprezentacji Polski
Reprezentacja siatkarek

FIVB nieugięta po meczu Polek, punkty zostały odjęte. Już widać różnicę

Paweł Nowak
Paweł Nowak
Cztery piłki do siatkówki marki Mikasa ułożone w rzędzie na sportowej ławce, dominują kolory żółty i niebieski z wyraźnym logo producenta.
siatkówkaGrzegorz WajdaEast News
zbliżenie na rękę osoby trzymającej piłkę do siatkówki marki Mikasa, wyraźnie widoczny żółto-niebieski wzór piłki na tle rozmytego, ciemnego otoczenia
siatkówkaBurak BasturkAFP
Siatkarki reprezentacji Dominikany
Siatkarki reprezentacji Dominikanyvolleyballworld.commateriały prasowe


Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja