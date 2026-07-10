Zwroty akcji w Lidze Narodów. Tie-break rozstrzygnął losy meczu [WIDEO]

Kolejny turniej Ligi Narodów siatkarek powoli dobiega końca. Piątkowe zmagania rozpoczęło spotkanie reprezentacji Stanów Zjednoczonych z Turcją. O zwycięstwie Amerykanek zadecydował dopiero tie-break.

Jako drugie na parkiet wyszły reprezentacje Ukrainy i Dominikany. Także w tym meczu nie zabrakło emocji, ponieważ do wyłonienia zwyciężczyń potrzebnych było aż pięć setów.

Liga Narodów siatkarek. Tie-break rozstrzygnął mecz Ukraina - Dominikana

Dominikanki bardzo dobrze rozpoczęły spotkanie. W dwóch pierwszych setach stopniowo budowały przewagę, seryjnie zdobywając punkty i nie pozwalając rywalkom na rozwinięcie skrzydeł. Partie zakończyły się ich pewnymi zwycięstwami 25:17 i 25:16.

Trzeci set początkowo również układał się po myśli Dominikany. Najwyższa przewaga wynosiła cztery punkty, jednak przy stanie 14:14 Ukrainki doprowadziły do remisu. Od tego momentu przejęły inicjatywę, utrzymały niewielkie prowadzenie do końca i zwyciężyły 25:22, przedłużając swoje szanse na wygraną.

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W czwartej odsłonie Ukrainki poszły za ciosem. Już na początku objęły prowadzenie 5:1 i konsekwentnie powiększały przewagę. Mimo prób odrabiania strat przez Dominikanki, różnica momentami wynosiła aż osiem punktów. Ostatecznie Ukraina wygrała seta 25:19, doprowadzając do tie-breaka.

Decydująca partia od początku była bardzo wyrównana. Obie drużyny wymieniały się prowadzeniem, a końcówka dostarczyła ogromnych emocji. Dominikanki jako pierwsze zbudowały niewielką przewagę, jednak Ukrainki zdołały wyrównać przy stanie 13:13. Dwa ostatnie punkty padły jednak łupem reprezentacji Dominikany, która wygrała tie-break i całe spotkanie 3:2.

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Skrót meczu oraz najlepsze akcje można zobaczyć w załączonym materiale wideo. Transmisje spotkań Ligi Narodów dostępne są na sportowych kanałach Polsatu Sport, a najważniejsze relacje i wiadomości można śledzić w serwisie Interia Sport.

siatkówka Grzegorz Wajda East News

siatkówka Burak Basturk AFP

Siatkarki reprezentacji Dominikany volleyballworld.com materiały prasowe



