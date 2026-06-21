Zaskoczenie w Lidze Narodów siatkarek! Brazylia po tie-breaku przegrywa z Niemcami [WIDEO]

Tie-break zadecydował o wszystkim

W spotkaniu rozegranym w ramach rozgrywek Liga Narodów Siatkarek 2026 Niemki wygrały 3:2 (26:24, 28:26, 15:25, 19:25, 16:14).

Brazylijki rozpoczęły mecz nerwowo i choć w obu pierwszych setach miały swoje szanse, końcówki należały do rywalek z Europy. Kluczowa okazała się skuteczność bloku Niemek oraz błędy własne Canarinhos, które oddały przeciwniczkom aż dziewięć "punktów za darmo" w pierwszej partii.

Powrót Brazylii i dominacja w środku meczu

Od trzeciego seta obraz gry diametralnie się zmienił. Brazylia zaczęła lepiej zagrywać i poprawiła organizację w ataku. Świetne zmiany dał trener Guimarães, a kluczową rolę odegrały:

Helena - 21 punktów, wejście z ławki i ogromny wpływ na odwrócenie losów meczu

Ana Cristina - również 21 punktów, skuteczna nawet na nietypowej dla siebie pozycji atakującej

Macris - dobra dystrybucja piłek i dwa punkty bezpośrednie

Trzeciego seta Brazylia wygrała wyraźnie 25:15, a w czwartym utrzymała przewagę, triumfując 25:19.

Tie-break pełen emocji i błędów

Decydujący set był prawdziwym rollercoasterem. Niemki szybko wyszły na prowadzenie, budując przewagę pięciu punktów. Brazylia zdołała odrobić straty i nawet obronić piłkę meczową, jednak końcówka należała do rywalek.

W kluczowych momentach Helena, mimo świetnego występu, popełniła dwa kosztowne błędy, które przesądziły o porażce 14:16 w tie-breaku.

Statystyki i obraz meczu

Choć Brazylia była lepsza w ataku (78 punktów wobec 55 Niemek), to rywalki zdominowały blok - 14 do 10. To właśnie ten element, obok niewymuszonych błędów, okazał się decydujący.

Co dalej z reprezentacją Brazylii?

Po porażce Brazylia spadła z pierwszego miejsca w tabeli Ligi Narodów. Kolejne spotkanie rozegra 8 lipca w Japonii, gdzie zmierzy się z gospodyniami turnieju. Następnie czekają ją mecze z Polską, Tajlandią oraz Stanami Zjednoczonymi.



