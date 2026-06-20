Zacięty początek, później seria błędów. Mistrzynie świata pokonane [WIDEO]

W drugiej fazie turnieju Ligi Narodów kobiet Amerykanki pozostają niepokonane. Najpierw pokonały reprezentację Dominikany, następnie Czeszki, a w sobotę dołożyły zwycięstwo nad aktualnymi mistrzyniami świata - Włoszkami. Zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych wszystkie trzy spotkania zakończyły pewnymi zwycięstwami 3:0.

Z kolei Włoszki, które są uznawane za jedne z głównych faworytek całego turnieju, w drugiej fazie Ligi Narodów poniosły pierwszą porażkę. Wcześniej aktualne mistrzynie świata pokonały Czeszki 3:0, a następnie po zaciętym spotkaniu zakończonym tie-breakiem okazały się lepsze od Serbii. W sobotę musiały jednak uznać wyższość reprezentacji USA, przegrywając z Amerykankami bez wygranego seta.

Liga Narodów siatkarek. Amerykanki pewnie pokonały Włoszki

W pierwszym secie Amerykanki już od początku postawiły wysoką poprzeczkę i rzuciły Włoszkom trudne wyzwanie. Zawodniczki z Włoch goniły wynik, a w końcówce zdołały całkowicie zbliżyć się do rywalek. Ostatecznie jednak lepsze okazały się wicemistrzynie olimpijskie, które wygrały seta 27:25.

W drugiej partii, choć wynik wskazywał na wyrównany pojedynek, Amerykanki w końcówce seta zdołały odskoczyć na kilka punktów. Przy stanie 20:18 zdobyły cztery punkty z rzędu i ostatecznie wygrały 25:20.

W trzecim secie zawodniczki z USA całkowicie przejęły kontrolę nad przebiegiem meczu. Już na początku zdołały wypracować pięciopunktową przewagę, którą konsekwentnie powiększały w dalszej części partii. Dzięki skutecznej grze w ataku i stabilnemu przyjęciu pewnie domknęły seta, wygrywając 25:16 i kończąc całe spotkanie w imponującym stylu.

Najlepsze akcje całego spotkania, w tym efektowne bloki, popisowe zagrywki i znakomite obrony, można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

W sobotę na parkiecie Ligi Narodów Polska zmierzy się z Holandią, Japonia z Dominikaną, Chiny z Brazylią, Tajlandia z Kanadą oraz Turcja z Niemcami. Transmisję przeprowadzi Polsat Sport, a relacja tekstowa na żywo ze spotkania "Biało-Czerwonych" będzie dostępna w serwisie Interia Sport.

Mecz USA - Włochy w siatkarskiej Lidze Narodów volleyballworld.com materiały prasowe

Siatkarki reprezentacji Stanów Zjednoczonych volleyballworld.com materiały prasowe

siatkówka Grzegorz Wajda East News



