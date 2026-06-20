Liga Narodów siatkarek. Najlepsze akcje meczu USA - Włochy. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Zacięty początek, później seria błędów. Mistrzynie świata pokonane [WIDEO]

Sobotnie zmagania Ligi Narodów kobiet rozpoczęły się od spotkania reprezentacji USA z Włochami. Choć pierwszy set zapowiadał wyrównaną walkę do samego końca, Amerykanki z czasem przejęły inicjatywę. Dzięki skutecznej grze, efektownym akcjom oraz mniejszej liczbie własnych błędów pewnie pokonały rywalki 3:0. Zobacz najlepsze akcje tego spotkania.

W drugiej fazie turnieju Ligi Narodów kobiet Amerykanki pozostają niepokonane. Najpierw pokonały reprezentację Dominikany, następnie Czeszki, a w sobotę dołożyły zwycięstwo nad aktualnymi mistrzyniami świata - Włoszkami. Zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych wszystkie trzy spotkania zakończyły pewnymi zwycięstwami 3:0.

Z kolei Włoszki, które są uznawane za jedne z głównych faworytek całego turnieju, w drugiej fazie Ligi Narodów poniosły pierwszą porażkę. Wcześniej aktualne mistrzynie świata pokonały Czeszki 3:0, a następnie po zaciętym spotkaniu zakończonym tie-breakiem okazały się lepsze od Serbii. W sobotę musiały jednak uznać wyższość reprezentacji USA, przegrywając z Amerykankami bez wygranego seta.

Zobacz również:

Siatkarki reprezentacji Polski
Liga Narodów siatkarek

Potwierdza się to, co mówiono o polskich siatkarkach. Przykry wniosek prosto z kadry

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

Liga Narodów siatkarek. Amerykanki pewnie pokonały Włoszki

W pierwszym secie Amerykanki już od początku postawiły wysoką poprzeczkę i rzuciły Włoszkom trudne wyzwanie. Zawodniczki z Włoch goniły wynik, a w końcówce zdołały całkowicie zbliżyć się do rywalek. Ostatecznie jednak lepsze okazały się wicemistrzynie olimpijskie, które wygrały seta 27:25.

W drugiej partii, choć wynik wskazywał na wyrównany pojedynek, Amerykanki w końcówce seta zdołały odskoczyć na kilka punktów. Przy stanie 20:18 zdobyły cztery punkty z rzędu i ostatecznie wygrały 25:20.

W trzecim secie zawodniczki z USA całkowicie przejęły kontrolę nad przebiegiem meczu. Już na początku zdołały wypracować pięciopunktową przewagę, którą konsekwentnie powiększały w dalszej części partii. Dzięki skutecznej grze w ataku i stabilnemu przyjęciu pewnie domknęły seta, wygrywając 25:16 i kończąc całe spotkanie w imponującym stylu.

Wielu go skreślało, a on zaskoczył nawet Grbicia. Dziś siatkarz znów walczy o swoje

Najlepsze akcje całego spotkania, w tym efektowne bloki, popisowe zagrywki i znakomite obrony, można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

W sobotę na parkiecie Ligi Narodów Polska zmierzy się z Holandią, Japonia z Dominikaną, Chiny z Brazylią, Tajlandia z Kanadą oraz Turcja z Niemcami. Transmisję przeprowadzi Polsat Sport, a relacja tekstowa na żywo ze spotkania "Biało-Czerwonych" będzie dostępna w serwisie Interia Sport.

Zobacz również:

Mecz USA - Włochy w siatkarskiej Lidze Narodów
Liga Narodów siatkarek

Mistrzynie olimpijskie upokorzone w Lidze Narodów. Sensacja na Filipinach

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz
Siatkarka w ciemnym stroju wykonuje atak, próbując przebić piłkę przez blok dwóch zawodniczek w czerwonych koszulkach, w tle widoczna jeszcze jedna zawodniczka przygotowująca się do akcji.
Mecz USA - Włochy w siatkarskiej Lidze Narodówvolleyballworld.commateriały prasowe
Zawodniczki drużyny siatkówki w niebieskich strojach świętują zdobycie punktu na boisku podczas meczu, wyrażając radość i energię gestami oraz okrzykami.
Siatkarki reprezentacji Stanów Zjednoczonychvolleyballworld.commateriały prasowe
Cztery piłki do siatkówki marki Mikasa ułożone w rzędzie na sportowej ławce, dominują kolory żółty i niebieski z wyraźnym logo producenta.
siatkówkaGrzegorz WajdaEast News


Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja