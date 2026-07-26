Włoszki z medalem Ligi Narodów. Dominacja w końcówce spotkania z Chinkami [WIDEO]

W niedzielę rozstrzygną się losy tegorocznej edycji Ligi Narodów siatkarek. W pierwszym półfinale Brazylia po emocjonującym spotkaniu pokonała reprezentację Włoch 3:2. W drugim meczu o awans do finału Chiny uległy Turcji 0:3. Tym samym o złoty medal powalczą Brazylijki i Turczynki, natomiast Włoszki oraz Chinki zmierzyły się w spotkaniu o trzecie miejsce.

Liga Narodów siatkarek. Włoszki z brązowym medalem turnieju

Jako pierwsze na parkiet wyszły zespoły walczące o najniższy stopień podium. Początek spotkania zdecydowanie należał do Włoszek, które pewnie wygrały pierwszą partię 25:16. W drugim secie Chinki pokazały jednak charakter i mimo że nie były faworytkami, zdołały nawiązać wyrównaną walkę. Po serii dobrych akcji, w tym trzech asach serwisowych Yushan Zhuang, objęły prowadzenie 17:13. Był to kluczowy moment tej odsłony, którą ostatecznie wygrały 25:23.

Włoszki szybko odpowiedziały na stratę i w kolejnych fragmentach spotkania ponownie przejęły inicjatywę. Rywalki zaczęły popełniać więcej błędów, a skuteczniejsza gra reprezentantek Italii pozwoliła im odzyskać kontrolę nad meczem. Trzeci set padł łupem Włoszek 25:22, a w czwartej partii całkowicie zdominowały przeciwniczki, zwyciężając aż 25:13.

Kurek wprost o Semeniuku. "Nie chciałbym być z nim w pokoju na zgrupowaniu"

Najważniejsze akcje oraz skrót spotkania o brązowy medal Ligi Narodów siatkarek można zobaczyć w załączonym materiale wideo. Mecz o końcowy triumf w turnieju siatkarek zaplanowano na godzinę 13:30. Transmisję spotkania będzie można śledzić na sportowych kanałach Polsatu Sport, a najważniejsze informacje oraz relacje dostępne będą również w serwisie Interia Sport.

Chiny: Xin Tang, Aoqian Wang, Shengyu Xie, Yuanyuan Wang, Xiangyu Gong, Yushan Zhuang - Mengjie Wang (libero) oraz Shuming Yang, Linyu Diao, Chenxuan Li, Yuhan Dong, Feifan Ni, Zhongnan Guo, Houyu Chen. Trener: Yong Zhao.

Włochy: Stella Nervini, Ekaterina Antropova, Anna Danesi, Sarah Fahr, Alessia Orro, Myriam Sylla - Eleonora Fersino (libero) oraz Paola Egonu, Carlotta Cambi, Ilaria Spirito, Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi, Denise Meli. Trener: Julio Velasco.

Miriam Sylla, przyjmująca reprezentacji Włoch volleyballworld.com materiały prasowe

Sarah Fahr, środkowa reprezentacji Włoch volleyballworld.com materiały prasowe

Anna Danesi, środkowa i kapitan reprezentacji Włoch volleyballworld.com materiały prasowe



