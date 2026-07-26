Liga Narodów. Chiny - Włochy. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Włoszki z medalem Ligi Narodów. Dominacja w końcówce spotkania z Chinkami [WIDEO]

Włoszki zakończyły Ligę Narodów siatkarek z brązowym medalem. W meczu o trzecie miejsce pokonały Chiny, choć rywalki potrafiły sprawić niespodziankę i wyrwać jedną partię. Ostatecznie jednak podopieczne Julio Velasco przejęły kontrolę nad spotkaniem, a świetna gra w końcowej fazie meczu pozwoliła im pewnie sięgnąć po miejsce na podium.

W niedzielę rozstrzygną się losy tegorocznej edycji Ligi Narodów siatkarek. W pierwszym półfinale Brazylia po emocjonującym spotkaniu pokonała reprezentację Włoch 3:2. W drugim meczu o awans do finału Chiny uległy Turcji 0:3. Tym samym o złoty medal powalczą Brazylijki i Turczynki, natomiast Włoszki oraz Chinki zmierzyły się w spotkaniu o trzecie miejsce.

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Damian Gołąb
Damian Gołąb

Liga Narodów siatkarek. Włoszki z brązowym medalem turnieju

Jako pierwsze na parkiet wyszły zespoły walczące o najniższy stopień podium. Początek spotkania zdecydowanie należał do Włoszek, które pewnie wygrały pierwszą partię 25:16. W drugim secie Chinki pokazały jednak charakter i mimo że nie były faworytkami, zdołały nawiązać wyrównaną walkę. Po serii dobrych akcji, w tym trzech asach serwisowych Yushan Zhuang, objęły prowadzenie 17:13. Był to kluczowy moment tej odsłony, którą ostatecznie wygrały 25:23.

Włoszki szybko odpowiedziały na stratę i w kolejnych fragmentach spotkania ponownie przejęły inicjatywę. Rywalki zaczęły popełniać więcej błędów, a skuteczniejsza gra reprezentantek Italii pozwoliła im odzyskać kontrolę nad meczem. Trzeci set padł łupem Włoszek 25:22, a w czwartej partii całkowicie zdominowały przeciwniczki, zwyciężając aż 25:13.

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Najważniejsze akcje oraz skrót spotkania o brązowy medal Ligi Narodów siatkarek można zobaczyć w załączonym materiale wideo. Mecz o końcowy triumf w turnieju siatkarek zaplanowano na godzinę 13:30. Transmisję spotkania będzie można śledzić na sportowych kanałach Polsatu Sport, a najważniejsze informacje oraz relacje dostępne będą również w serwisie Interia Sport.

Chiny: Xin Tang, Aoqian Wang, Shengyu Xie, Yuanyuan Wang, Xiangyu Gong, Yushan Zhuang - Mengjie Wang (libero) oraz Shuming Yang, Linyu Diao, Chenxuan Li, Yuhan Dong, Feifan Ni, Zhongnan Guo, Houyu Chen. Trener: Yong Zhao.

Włochy: Stella Nervini, Ekaterina Antropova, Anna Danesi, Sarah Fahr, Alessia Orro, Myriam Sylla - Eleonora Fersino (libero) oraz Paola Egonu, Carlotta Cambi, Ilaria Spirito, Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi, Denise Meli. Trener: Julio Velasco.

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Liga Narodów siatkarzy

Siatkarska demolka na początek, a potem taka odpowiedź. Mistrzynie musiały zareagować

Damian Gołąb
Damian Gołąb
Zawodniczka w niebieskim stroju podczas dynamicznej obrony odbija piłkę do siatkówki, skupiona na grze na tle rozświetlonej hali i kibiców.
Miriam Sylla, przyjmująca reprezentacji Włochvolleyballworld.commateriały prasowe
Zawodniczka drużyny siatkarskiej w niebieskim stroju wykonuje atak nad siatką podczas meczu, skupione rywalki próbują blokować piłkę po drugiej stronie boiska.
Sarah Fahr, środkowa reprezentacji Włochvolleyballworld.commateriały prasowe
Zawodniczka drużyny siatkarskiej w niebieskim stroju wykonuje odbiór piłki podczas meczu, skupiona na precyzyjnym przyjęciu serwisu.
Anna Danesi, środkowa i kapitan reprezentacji Włochvolleyballworld.commateriały prasowe


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