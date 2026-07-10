Belgijki starały się od początku nawiązać równorzędną walkę z faworytkami, jednak Włoszki szybko narzuciły własne warunki gry. Pierwszy set był jeszcze stosunkowo wyrównany, lecz w jego drugiej części reprezentacja Italii zbudowała przewagę, której nie oddała już do końca. Ostatecznie partia zakończyła się wynikiem 25:20 dla zespołu z Półwyspu Apenińskiego.

Jeszcze większą różnicę było widać w drugim secie. Włoszki znakomicie funkcjonowały zarówno w ataku, jak i organizacji gry, podczas gdy Belgijki miały coraz większe problemy ze skutecznym kończeniem akcji. Przewaga faworytek rosła z każdą kolejną wymianą, a rezultat 25:16 to idealne podsumowanie przebiegu tej części spotkania.

Belgijki nie zamierzały jednak składać broni i na początku trzeciej odsłony próbowały jeszcze odwrócić losy rywalizacji. Włoszki zachowały jednak spokój, konsekwentnie punktowały i nie pozwoliły przeciwniczkom uwierzyć w możliwość powrotu do meczu. Zespół z Italii ponownie przejął inicjatywę, stopniowo powiększając swoją przewagę.

Ostatni set zakończył się wynikiem 25:19, a całe spotkanie trwało zaledwie trzy partie. Włoszki odniosły pewne zwycięstwo 3:0 i dopisały do swojego dorobku kolejne cenne punkty w obecnie trwającej fazie Ligi Narodów. Belgijki momentami potrafiły postawić trudne warunki, jednak różnica jakości i regularności po stronie triumfatorek była widoczna przez większość meczu.



