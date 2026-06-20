Ważne zwycięstwo Polek, niesamowity powrót w meczu. Skrót spotkania[WIDEO]
Polskie siatkarki pokonały Holandię 3:1 w trzecim meczu turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. Zawodniczki Stefano Lavariniego pewnie wygrały dwie pierwsze partie, w trzecim secie miały trudniejsze momenty, jednak w czwartej odsłonie wróciły do skutecznej gry i przypieczętowały zwycięstwo. Zobacz skrót meczu.
Polska: Maja Koput, Julita Piasecka, Alicja Grabka, Magdalena Stysiak, Monika Lampkowska, Magdalena Jurczyk - Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Katarzyna Wenerska, Julia Szczurowska, Paulina Damaske, Martyna Łukasik. Trener: Stefano Lavarini.
Holandia: Britt Bongaerts, Britte Stuut, Jolien Knollema, Laura Jansen, Indy Baijens, Elles Dambrink - Florien Reesink (libero) oraz Sarah van Aalen, Nicole Van De Vosse, Hester Jasper, Helena Kok. Trener: Ahmetcan Ersimsek.