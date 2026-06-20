Liga Narodów siatkarek. Polska - Holandia. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Ważne zwycięstwo Polek, niesamowity powrót w meczu. Skrót spotkania[WIDEO]

Polskie siatkarki pokonały Holandię 3:1 w trzecim meczu turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. Zawodniczki Stefano Lavariniego pewnie wygrały dwie pierwsze partie, w trzecim secie miały trudniejsze momenty, jednak w czwartej odsłonie wróciły do skutecznej gry i przypieczętowały zwycięstwo. Zobacz skrót meczu.