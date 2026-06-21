W sobotę w ramach Ligi Narodów siatkarek reprezentacja Turcji zmierzyła się z Niemkami. Początek spotkania należał do zawodniczek z Niemiec, które pewnie wygrały dwie pierwsze partie. Turczynki nie złożyły jednak broni i zdołały odwrócić losy rywalizacji, triumfując w trzecim oraz czwartym secie. O wyniku meczu zdecydował więc tie-break, w którym lepsze okazały się siatkarki z Turcji, wygrywając całe spotkanie 3:2. Najlepsze akcje meczu można zobaczyć w załączonym materiale wideo.