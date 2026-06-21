Turcja- Niemcy. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport

Turczynki musiały nadrabiać. Zacięta walka, zadecydował tie-break [WIDEO]

W drugim turnieju Ligi Narodów siatkarek reprezentacja Turcji zmierzyła się z drużyną Niemiec. Losy spotkania rozstrzygnęły się dopiero w tie-breaku, w którym lepsze okazały się Turczynki, wygrywając cały mecz 3:2. W spotkaniu nie zabrakło emocjonujących akcji, długich wymian oraz walki do ostatniej piłki. Zobacz skrót meczu.

W sobotę w ramach Ligi Narodów siatkarek reprezentacja Turcji zmierzyła się z Niemkami. Początek spotkania należał do zawodniczek z Niemiec, które pewnie wygrały dwie pierwsze partie. Turczynki nie złożyły jednak broni i zdołały odwrócić losy rywalizacji, triumfując w trzecim oraz czwartym secie. O wyniku meczu zdecydował więc tie-break, w którym lepsze okazały się siatkarki z Turcji, wygrywając całe spotkanie 3:2. Najlepsze akcje meczu można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

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