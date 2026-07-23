Turcja zagra o finał Ligi Narodów. Kanada nie utrzymała prowadzenia [WIDEO]

Włoszki bardzo szybko pokazały, że nie zamierzają pozwolić rywalkom na dłuższe fragmenty swobodnej gry. Już w pierwszym secie zbudowały przewagę, choć Holenderki próbowały jeszcze wrócić do kontaktu. Końcówka należała jednak do Italii. Przy stanie 25:21 pierwsza partia padła łupem zespołu Julio Velasco.

Drugi set był już znacznie bardziej jednostronny. Włoszki rozpoczęły go serią punktów, dobrze funkcjonowały w bloku, mocno naciskały zagrywką i nie pozwalały Holandii złapać rytmu w ataku. Rywalki miały problemy z kończeniem akcji, a przewaga Italii rosła z każdą kolejną wymianą. Partia zakończyła się wynikiem 25:16.

Podobny przebieg miał trzeci set. Holandia próbowała jeszcze rozpocząć go odważniej, ale Włoszki szybko odzyskały kontrolę. Aktualne mistrzynie Ligi Narodów grały dojrzale, cierpliwie i bardzo skutecznie. Nie musiały podejmować wielkiego ryzyka, bo wystarczała im konsekwencja w najważniejszych elementach. Kolejne 25:16 zamknęło mecz i dało Włochom awans do półfinału.

Bohaterką spotkania była Ekaterina Antropova. Włoska atakująca zdobyła 15 punktów, dokładając do swojego dorobku trzy asy serwisowe i trzy punktowe bloki. Bardzo ważne role odegrały także Myriam Sylla i Sarah Fahr, które zakończyły mecz z dwucyfrowym dorobkiem punktowym. Po stronie Holandii najskuteczniejsza była Elles Dambrink, autorka 13 punktów.

Statystyki dobrze pokazują przewagę Italii. Włoszki były lepsze w bloku 10:3, w zagrywce 7:2 i skuteczniejsze w ataku, wygrywając ten element 42:38. Popełniły też mniej błędów własnych od Holenderek. To właśnie regularność i przewaga na siatce sprawiły, że mecz trwał zaledwie 70 minut.

Skrót meczu Włochy - Holandia pokazuje przede wszystkim dużą różnicę w jakości gry obu zespołów. Holenderki miały pojedyncze dobre fragmenty, ale nie były w stanie utrzymać presji przez całą partię. Włoszki natomiast od pierwszego seta grały jak drużyna, która dokładnie wie, po co przyjechała do Makau.

Dla reprezentacji Włoch to kolejny krok w stronę obrony tytułu w Lidze Narodów. Italia jako pierwsza zameldowała się w półfinale, a o miejsce w finale zagra ze zwycięzcą meczu Brazylia - Japonia. Holandia kończy natomiast udział w tegorocznej edycji rozgrywek na ćwierćfinale.