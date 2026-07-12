Top akcje dnia w Lidze Narodów. Te wymiany trzeba zobaczyć [WIDEO]
Kolejny dzień zmagań w Lidze Narodów kobiet przyniósł mnóstwo widowiskowych wymian, efektownych obron i akcji, które na długo pozostaną w pamięci kibiców. Na parkietach nie brakowało walki o każdy punkt, a zawodniczki po raz kolejny udowodniły, dlaczego te rozgrywki należą do najbardziej emocjonujących w światowej siatkówce. Powyższy materiał wideo przedstawia najlepsze zagrania dnia 11.07.
W zestawieniu najlepszych akcji dnia znalazły się zarówno spektakularne obrony wykonywane w niemal beznadziejnych sytuacjach, jak i błyskawiczne kontrataki kończone potężnymi uderzeniami. Nie zabrakło również długich wymian, podczas których piłka wielokrotnie zmieniała stronę siatki, a o zdobyciu punktu decydowały centymetry. Takie momenty pokazują, że Liga Narodów to nie tylko walka o zwycięstwa, ale także prawdziwy pokaz siatkarskiego kunsztu i widowisko, które każdego dnia dostarcza nowych powodów do zachwytu.