W zestawieniu najlepszych akcji dnia znalazły się zarówno spektakularne obrony wykonywane w niemal beznadziejnych sytuacjach, jak i błyskawiczne kontrataki kończone potężnymi uderzeniami. Nie zabrakło również długich wymian, podczas których piłka wielokrotnie zmieniała stronę siatki, a o zdobyciu punktu decydowały centymetry. Takie momenty pokazują, że Liga Narodów to nie tylko walka o zwycięstwa, ale także prawdziwy pokaz siatkarskiego kunsztu i widowisko, które każdego dnia dostarcza nowych powodów do zachwytu.



