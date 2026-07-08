TOP 10 bloków meczu Polska - Turcja. "Może zapisać to w sportowym CV" [WIDEO]
Reprezentacja Polski siatkarek rozpoczęła swoje zmagania w Lidze Narodów od niezwykle wymagającego starcia z Turcją. Choć nasze reprezentantki walczyły niezwykle dzielnie to rywalki cieszyły się ze zwycięstwa 3:1. Spotkanie dostarczyło kibicom niesamowitych emocji, a na szczególną uwagę zasługują widowiskowe bloki, którymi obie drużyny wielokrotnie zatrzymywały swoje ataki.
W pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów siatkarek w Japonii reprezentacja Polski zmierzyła się z Turcją. O losach spotkania zadecydowały cztery sety, a skuteczniejsze w kluczowych momentach okazały się rywalki, które zwyciężyły 3:1.
Mecz stał na bardzo wysokim poziomie sportowym. Kibice mogli zobaczyć wiele efektownych akcji, w tym skuteczne bloki po obu stronach siatki. Zarówno Polki, jak i Turczynki wielokrotnie zatrzymywały ataki rywalek, zdobywając cenne punkty bezpośrednio po blokach.
Najlepsze akcje blokiem z całego spotkania można zobaczyć w załączonym materiale wideo.