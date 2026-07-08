TOP 10 bloków meczu Polska - Turcja. "Może zapisać to w sportowym CV" [WIDEO]

W pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów siatkarek w Japonii reprezentacja Polski zmierzyła się z Turcją. O losach spotkania zadecydowały cztery sety, a skuteczniejsze w kluczowych momentach okazały się rywalki, które zwyciężyły 3:1.

Mecz stał na bardzo wysokim poziomie sportowym. Kibice mogli zobaczyć wiele efektownych akcji, w tym skuteczne bloki po obu stronach siatki. Zarówno Polki, jak i Turczynki wielokrotnie zatrzymywały ataki rywalek, zdobywając cenne punkty bezpośrednio po blokach.

Najlepsze akcje blokiem z całego spotkania można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

Magdalena Stysiak i Weronika Centka-Tietianiec STARSPORT/Shutterstock East News

Katarzyna Wenerska volleyballworld.com materiały prasowe

Magdalena Stysiak podczas turnieju w Bangkoku wróciła do gry w Lidze Narodów siatkarek volleyballworld.com materiały prasowe



