Najlepsze bloki meczu Polska - Turcja. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

TOP 10 bloków meczu Polska - Turcja. "Może zapisać to w sportowym CV" [WIDEO]

Reprezentacja Polski siatkarek rozpoczęła swoje zmagania w Lidze Narodów od niezwykle wymagającego starcia z Turcją. Choć nasze reprezentantki walczyły niezwykle dzielnie to rywalki cieszyły się ze zwycięstwa 3:1. Spotkanie dostarczyło kibicom niesamowitych emocji, a na szczególną uwagę zasługują widowiskowe bloki, którymi obie drużyny wielokrotnie zatrzymywały swoje ataki.

W pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów siatkarek w Japonii reprezentacja Polski zmierzyła się z Turcją. O losach spotkania zadecydowały cztery sety, a skuteczniejsze w kluczowych momentach okazały się rywalki, które zwyciężyły 3:1.

Mecz stał na bardzo wysokim poziomie sportowym. Kibice mogli zobaczyć wiele efektownych akcji, w tym skuteczne bloki po obu stronach siatki. Zarówno Polki, jak i Turczynki wielokrotnie zatrzymywały ataki rywalek, zdobywając cenne punkty bezpośrednio po blokach.

Najlepsze akcje blokiem z całego spotkania można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

Zobacz również:

Stefano Lavarini
Liga Narodów siatkarek

Stefano Lavarini bez ogródek po porażce polskich siatkarek. Tego zabrakło jego drużynie

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz
Dwie siatkarki w czerwonych strojach próbują zablokować piłkę nad siatką, obie z wyciągniętymi rękami, koncentrując się na akcji przy siatce.
Magdalena Stysiak i Weronika Centka-TietianiecSTARSPORT/ShutterstockEast News
Zawodniczka w czerwonym stroju z numerem 26 szykuje się do odbicia piłki podczas meczu siatkówki, obok niej inna zawodniczka z numerem 5, w tle widoczna siatka, sędzia oraz publiczność.
Katarzyna Wenerskavolleyballworld.commateriały prasowe
Siatkarka w czerwonym stroju z numerem 3 i napisem Polska unosi obie ręce w górę, koncentrując się na akcji podczas meczu.
Magdalena Stysiak podczas turnieju w Bangkoku wróciła do gry w Lidze Narodów siatkarekvolleyballworld.commateriały prasowe


Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja