To zrobiło różnicę. Najlepsze asy serwisowe meczu Polska - Turcja [WIDEO]

Polskie siatkarki poniosły trzecią porażkę w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Wcześniej "Biało-Czerwone" musiały uznać wyższość reprezentacji Chin oraz Kanady, a w pierwszym spotkaniu turnieju w Japonii lepsze okazały się również Turczynki.

Podopieczne Stefano Lavariniego miały dobrą okazję, aby rozpocząć mecz od zwycięstwa w pierwszym secie. W końcówce zabrakło im jednak skuteczności, a popełnione błędy wykorzystały rywalki, przechylając szalę zwycięstwa na swoją stronę.

W drugiej partii Polki odpowiedziały bardzo dobrą grą i doprowadziły do wyrównania w całym spotkaniu. W kolejnych setach "Biało-Czerwone" kilkukrotnie nawiązywały walkę i doprowadzały do remisu, jednak to Turczynki lepiej kontrolowały przebieg gry w decydujących momentach. Ostatecznie reprezentacja Turcji zwyciężyła 3:1.

Najlepsze asy serwisowe meczu Polska - Turcja

Całe spotkanie stało na bardzo wysokim poziomie. Kibice byli świadkami efektownych bloków, mocnych ataków oraz wielu skutecznych zagrywek. Punkty bezpośrednio z serwisu zdobywały zarówno reprezentantki Polski, jak i Turcji. W polskiej drużynie udanymi zagrywkami popisały się m.in. Katarzyna Wenerska, Anna Obiała oraz Julia Szczurowska.

Zestawienie najlepszych asów serwisowych z całego spotkania można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

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Kolejnym rywalem reprezentacji Polski w Lidze Narodów będą Stany Zjednoczone. Początek spotkania zaplanowano na czwartek o godzinie 6:00 czasu polskiego. Transmisja z meczu dostępna będzie na sportowych kanałach Polsatu Sport.

Polska: Julita Piasecka, Katarzyna Wenerska, Anna Obiała, Maja Koput, Magdalena Stysiak, Monika Lampkowska - Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Julia Szczurowska, Justyna Łysiak, Alicja Grabka, Paulina Damaske, Magdalena Jurczyk. Trener: Stefano Lavarini.

Turcja: Elif Sahin, Sinead Jack, Ilkin Aydin, Zehra Gunes, Yaprak Erkek, Melissa Vargas - Gizem Orge (libero) oraz Saliha Sahin, Hande Baladin, Eylul Akarcesme, Cansu Ozbay, Defne Basyolcu. Trener: Daniele Santarelli.

Magdalena Stysiak wróciła do reprezentacji Polski VolleyballWorld materiały prasowe

Magdalena Stysiak Marcin Golba/NurPhoto AFP

Magdalena Stysiak (w środku) znów gra w reprezentacji Polski VolleyballWorld materiały prasowe



