To ona pogrążyła Polki. Kiera Van Ryk zdobyła aż 26 punktów [WIDEO]
Reprezentacja Polski zakończyła turniej Ligi Narodów w Bangkoku porażką z Kanadą 2:3, a jedną z głównych bohaterek spotkania była Kiera Van Ryk. Kanadyjska atakująca rozegrała kapitalne zawody i w dużej mierze poprowadziła swój zespół do zwycięstwa po emocjonującym tie-breaku.
Van Ryk zdobyła aż 26 punktów, będąc najskuteczniejszą zawodniczką na parkiecie. Polskie siatkarki przez większą część meczu miały ogromne problemy z zatrzymaniem jej ataków. Kanadyjka regularnie kończyła kluczowe akcje, a jej skuteczność była szczególnie widoczna w najważniejszych momentach spotkania.
To właśnie jej punkty pomogły Kanadzie wygrać pierwszego i trzeciego seta, a także zachować więcej spokoju w końcówce decydującej partii. Choć Biało-Czerwone doprowadziły do tie-breaka i były blisko odwrócenia losów meczu, liderka rywalek ponownie wzięła na siebie odpowiedzialność za wynik.
W polskiej ekipie najskuteczniejsze były Paulina Damaske i Monika Lampkowska, które zdobyły po 18 punktów. Dwucyfrowe zdobycze zanotowały także Maja Koput (12) oraz Magdalena Stysiak (11).
Kanada: Kiera Van Ryk 26, Emily Maglio 13, Andrea Mitrovic 12
Dzięki świetnemu występowi Van Ryk Kanada zakończyła turniej w Bangkoku zwycięstwem, a Polki po raz pierwszy w drugim tygodniu rozgrywek musiały pogodzić się z porażką.