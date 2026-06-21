To ona pogrążyła Polki. Kiera Van Ryk zdobyła aż 26 punktów [WIDEO]Polsat Sport

To ona pogrążyła Polki. Kiera Van Ryk zdobyła aż 26 punktów [WIDEO]

Radosław Tymon

Reprezentacja Polski zakończyła turniej Ligi Narodów w Bangkoku porażką z Kanadą 2:3, a jedną z głównych bohaterek spotkania była Kiera Van Ryk. Kanadyjska atakująca rozegrała kapitalne zawody i w dużej mierze poprowadziła swój zespół do zwycięstwa po emocjonującym tie-breaku.

Van Ryk zdobyła aż 26 punktów, będąc najskuteczniejszą zawodniczką na parkiecie. Polskie siatkarki przez większą część meczu miały ogromne problemy z zatrzymaniem jej ataków. Kanadyjka regularnie kończyła kluczowe akcje, a jej skuteczność była szczególnie widoczna w najważniejszych momentach spotkania.

Dwie zawodniczki w zielonych strojach oraz dwie w czarnych starają się jednocześnie zablokować i przebić piłkę siatkową tuż nad siatką podczas meczu, koncentrując uwagę na piłce i dynamicznej rywalizacji przy siatce.
Walka przy siatce w meczu Polska - Kanada w Lidze Narodów siatkarekvolleyballworld.commateriały prasowe

To właśnie jej punkty pomogły Kanadzie wygrać pierwszego i trzeciego seta, a także zachować więcej spokoju w końcówce decydującej partii. Choć Biało-Czerwone doprowadziły do tie-breaka i były blisko odwrócenia losów meczu, liderka rywalek ponownie wzięła na siebie odpowiedzialność za wynik.

W polskiej ekipie najskuteczniejsze były Paulina Damaske i Monika Lampkowska, które zdobyły po 18 punktów. Dwucyfrowe zdobycze zanotowały także Maja Koput (12) oraz Magdalena Stysiak (11).

Kanada: Kiera Van Ryk 26, Emily Maglio 13, Andrea Mitrovic 12

Grupa siatkarek w zielonych strojach świętuje punkt, otaczając uśmiechniętą zawodniczkę w biało-czerwonym stroju; wszystkie stoją na parkiecie sportowej hali.
Siatkarki reprezentacji Polskivolleyballworld.commateriały prasowe

Dzięki świetnemu występowi Van Ryk Kanada zakończyła turniej w Bangkoku zwycięstwem, a Polki po raz pierwszy w drugim tygodniu rozgrywek musiały pogodzić się z porażką.

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Radosław Tymon


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