Tak wyglądały najlepsze zagrywki meczu Japonia - Polska [WIDEO]
Mecz Japonii z Polską w Lidze Narodów siatkarek miał wiele zwrotów akcji, a jednym z elementów, który mocno wpływał na przebieg spotkania, była zagrywka. Biało-Czerwone rozpoczęły znakomicie i prowadziły już 2:0, ale gospodynie turnieju w Osace zdołały odwrócić wynik i wygrały po tie-breaku 3:2.
W materiale wideo zebrano najlepsze serwisy tego spotkania. To właśnie zagrywka pozwalała obu drużynom odrzucać rywalki od siatki i budować przewagę w najważniejszych momentach. Japonki w całym meczu zanotowały sześć asów serwisowych, przy dwóch po stronie Polek, co dobrze pokazuje, jak ważny był ten element w ich powrocie do gry.
Polki mogą żałować niewykorzystanej szansy. Po dwóch pewnie wygranych setach straciły kontrolę nad spotkaniem, a Japonia z każdą kolejną partią grała coraz odważniej. W tie-breaku gospodynie zachowały więcej spokoju i wygrały 15:13, pieczętując zwycięstwo oraz awans do turnieju finałowego.