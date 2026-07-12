Tak wyglądały najlepsze zagrywki meczu Japonia - Polska [WIDEO]

W materiale wideo zebrano najlepsze serwisy tego spotkania. To właśnie zagrywka pozwalała obu drużynom odrzucać rywalki od siatki i budować przewagę w najważniejszych momentach. Japonki w całym meczu zanotowały sześć asów serwisowych, przy dwóch po stronie Polek, co dobrze pokazuje, jak ważny był ten element w ich powrocie do gry.

Polki mogą żałować niewykorzystanej szansy. Po dwóch pewnie wygranych setach straciły kontrolę nad spotkaniem, a Japonia z każdą kolejną partią grała coraz odważniej. W tie-breaku gospodynie zachowały więcej spokoju i wygrały 15:13, pieczętując zwycięstwo oraz awans do turnieju finałowego.