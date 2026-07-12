Tak wyglądały najlepsze bloki z meczu Japonia - Polska [WIDEO]

W materiale wideo zebrano najlepsze bloki z tego spotkania. To właśnie w tym elemencie Polki miały ogromną przewagę - zapisały na koncie aż 16 punktowych bloków, przy zaledwie dwóch po stronie Japonek. Szczególnie dobrze funkcjonował środek siatki, a Maja Koput i Magdalena Jurczyk zdobyły po pięć punktów blokiem.

Mimo tak wyraźnej przewagi w tym elemencie Biało-Czerwone nie zdołały zamknąć meczu. Japonki nadrabiały obroną, szybkim rozegraniem i skuteczniejszym atakiem. Najlepsze bloki Polek były efektowne, ale ostatecznie nie wystarczyły do zwycięstwa ani awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów.