Aż 28 punktów Stysiak zdobyła w ataku, będąc najważniejszym ogniwem polskiej ofensywy. Kiedy Amerykanki wywierały presję zagrywką lub skutecznie ustawiały blok, rozgrywające regularnie kierowały piłki właśnie do niej. Polska atakująca wielokrotnie kończyła najtrudniejsze akcje, dając drużynie punkty w kluczowych momentach każdego seta.

To jednak nie był występ ograniczony wyłącznie do ataku. Stysiak dołożyła również pięć punktów blokiem, pokazując swoją wartość także w defensywie. Szczególnie w długich i wyrównanych fragmentach spotkania jej obecność przy siatce sprawiała Amerykankom sporo problemów i pozwalała Polkom przejmować inicjatywę w ważnych momentach.

Na swoim koncie zapisała także jeden punkt bezpośrednio z zagrywki. W połączeniu z ofensywną skutecznością i punktami zdobywanymi blokiem dało to imponujący dorobek 34 "oczek". Żadna inna zawodniczka występująca w tym meczu nie zbliżyła się do takiego wyniku, co tylko podkreśla skalę jej wkładu w końcowy sukces reprezentacji Polski.

W meczach z rywalkami ze światowej czołówki potrzebne są liderki potrafiące wziąć odpowiedzialność za wynik. W starciu z USA taką rolę odegrała właśnie Stysiak. Zdobywając 34 punkty - 28 atakiem, 5 blokiem i 1 zagrywką była siatkarką, wokół której opierała się gra "Biało-Czerwonych". To jeden z tych występów, które pokazują, dlaczego od kilku lat pozostaje ona jedną z najważniejszych zawodniczek polskiej kadry.



